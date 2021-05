Γιαϊρ Νετανιάχου σε Ερντογάν: Ήρθατε από την Ανατολία και κάνατε γενοκτονία σε Αρμένιους και Έλληνες

Για μια ακόμα φορά ο γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Γιαϊρ, επιτέθηκε μέσω twitter, στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τον χαρακτηρισμό του τελευταίου ως «κράτος στυγνής τρομοκρατίας» για το Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί για τα βίαια επεισόδια στην πλατεία των Τεμενών της Ιερουσαλήμ και τους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Σημειώνεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντα Αμπάς και τον αρχηγός της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, στην προσπάθεια του να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου κατά του Ισραήλ.

Αυτές οι ενέργειες δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον γιο του Νετανιάχου κάλεσε την Τουρκία να τερματίσει την κατοχή στη βόρεια Κύπρο και το Κουρδιστάν. Η ανάρτησή του Γιαϊρ Νετανιάχου, πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία και διαδικτυακές επιθέσεις εις βάρος του, αλλά σήμερα επανήλθε παραδίδοντας «μαθήματα ιστορίας», όπως είπε:

«Σε όλα τα τουρκικά bots που με ακολουθούν εδώ –ένα γρήγορο μάθημα ιστορίας. Δεν είστε ντόπιοι στην Ανατολία, ήρθατε από την Κεντρική Ασία και διαπράξατε γενοκτονία εις βάρος του τοπικού ελληνικού χριστιανικού πληθυσμού. Η Ιστανμπούλ είναι στην πραγματικότητα η Κωνσταντινούπολη και την καταλάβατε παράνομα. Διαπράξατε επίσης γενοκτονία εις βάρος των Αρμενίων. Κατέχετε τώρα παράνομα τη βόρεια Κύπρο, τη βόρεια Συρία και το Κουρδιστάν. Η χώρα σας κυβερνάται από έναν δικτάτορα, ο οποίος θέλει να ανακαταλάβει και να καταπιέσει τον αραβικό κόσμο όπως επί των ημερών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας»





To all the Turkish bots that follow me here - quick history lesson. You are not native to Anatolia, you came from Central Asia and did a genocide to the local Greek Christian population. Istanbul is actually Constantinople and you illegally occupied it. You also did a genocide >>