Γάζα: Η συγκλονιστική στιγμή που κτήριο 14 ορόφων καταρρέει σαν χάρτινος πύργος από βομβαρδισμό

Σοκαριστικές είναι οι σκηνές βίας που έρχονται στη δημοσιότητα από τη Μέση Ανατολή, όπου κλιμακώνεται η βία μεταξύ του Ισραηλινού στρατού που απαντάει με βομβαρδισμούς στις ρίψεις ρουκετών από τη Χαμάς.

Το Al -Jazzera δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο twitter, ένα βίντεο από τη συγκλονιστική στιγμή όπου κτήριο 14 ορόφων καταρρέει σαν χάρτινος πύργος, ύστερα από ισραηλινή βόμβα.

Εκτός ελέγχου η σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς

Στον πύργο al-Shorouq στεγάζονταν γραφεία μέσων ενημέρωσης και η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη (12/5). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι ένοικοι του κτηρίου είχαν ειδοποιηθεί μια ώρα νωρίτερα για την άμεση εκκένωση του.

Δείτε το βίντεο:

This is the moment the 14-storey al-Shorouq tower, housing media offices in Gaza City, was completely destroyed by multiple Israeli air raids on Wednesday. pic.twitter.com/baBuOrtbQk