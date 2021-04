Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Ουκρανία - Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Ρωσία

Η πρόθεση της ουκρανικής κυβέρνησης να αιτηθεί την είσοδο της χώρας στη ΝΑΤΟϊκή συμμαχία προκαλεί την έντονη αντίδραση της Μόσχας που προχωρά στη συγκέντρωση ισχυρών δυνάμεων στη μεθοριακή ζώνη.

O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε την ανησυχία της Ουάσιγκτον. «Ο Πρόεδρος Μπάιντεν είναι πολύ ξεκάθαρος. Αν η Ρωσία συμπεριφερθεί επιπόλαια ή επιθετικά θα υπάρξει κόστος, θα υπάρξουν σνέπειες», ανέφερε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και πρόσθεσε πως συζήτησε με τους ομολόγους του από τη Γερμανία και τη Γαλλία για τη ρωσική στάση.

Το τελευταίο διάστημα οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 4.000 ασκήσεις στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Ρωσία αρνείται πως υπάρχουν στρατιωτικές της δυνάμεις στην Ουκρανία, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει πως στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη εμφύλιος πόλεμος και πως αν η κατάσταση κλιμακωθεί περαιτέρω θα απειληθεί η ασφάλεια της Ρωσίας.

“I have to tell you I have real concerns about Russia’s actions on the borders of Ukraine. There are more Russian forces massed on those borders than at any time since 2014 when Russia first invaded,” Blinken said during an interview on “Meet the Press” Sunday.

“President Biden’s been very clear about this. If Russia acts recklessly, or aggressively, there will be costs, there will be consequences,” Blinken said, adding that the United States was discussing the unfolding aggression on the border with allies and partners.

On Friday, Blinken spoke to his German and French counterparts in part, about “Russian provocations against Ukraine.”

Last week, White House press secretary Jen Psaki said that the Biden administration was consulting with NATO allies about the uptick in tensions and cease-fire violations.

“The United States is increasingly concerned by recent escalating Russian aggression in eastern Ukraine, including Russian troop movements on Ukraine’s border,” she told reporters on Thursday, calling the matter “deeply concerning.”