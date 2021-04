«Μπαζούκα» δύο τρισ. δολαρίων από τον Μπάιντεν

Μετά το πρόγραμμα 1,9 τρισ. δολαρίων για τη στήριξη της αμερικανικής οικονομίας ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Πέμπτη ένα πρόγραμμα ύψους 2 τρισ. δολαρίων με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς υποδομών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος ο Μπάιντεν το χαρακτήρισε ως κάτι που μπορεί από πλευράς μεγέθους και σημασίας να συγκριθεί μόνο με το διαπολιτειακό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και την κούρσα για το Διάστημα στο παρελθόν. Ο Λευκός Οίκος αναφέρει πως το κόστος του προγράμματος θα αποπληρωθεί σε 15 χρόνια και πως δεν θα επιβαρύνει το μακροπρόθεσμο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μπάιντεν προτείνει τη διάθεση 621 δισ. δολαρίων για την κατακευή νέων υποδομών όπως γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι και λιμάνια, 174 δισ. για τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων με στόχο τη λειτουργία ενός εθνικού δικτύου επαναφόρτισης ως το 2030, 400 δισ. δολάρια για την προστασία ευάλωτων πολιτώ, 213 δισ. δολάρια για προγράμματα ενεργειακής βελτίωσης κατοικιών

There is $213 billion included to build and retrofit environmentally sustainable homes along with hundreds of billions to support U.S. manufacturing, bolster the nation’s electric grid, enact nationwide high-speed broadband and revamp the nation’s drinking water systems.

Μέρος του προγράμματος θα χρηματοδοτηθεί από την αύξηση του εταιρικού φόρου στο 28% από 21% που είναι σήμερα, γεγονός που έχει προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση των Ρεπουμπλικανών.