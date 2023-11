ΗΠΑ: Ισχυρότερη από το αναμενόμενο η ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο

Mε ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία το τρίτο τρίμηνο, κυρίως λόγω των επιχειρηματικών επενδύσεων και των ισχυρότερων δημοσίων δαπανών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου.

Το ΑΕΠ, μέγεθος που μετράει το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου, επιταχύνθηκε με ρυθμό 5,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση του υπουργείου. Η επιτάχυνση ξεπέρασε την αρχική μέτρηση του 4,9% και ήταν υψηλότερο από την πρόβλεψη 5% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Κατά κύριο λόγο, η ανοδική αναθεώρηση προήλθε από την αύξηση των μη οικιστικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Η κατηγορία αυτή παρουσίασε αύξηση 1,3%.

