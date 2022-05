H ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας [ΕΟΔΙΔ], σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου διοργανώνουν το 4ο Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, την Τετάρτη 1 & την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, το οποίο θα διεξαχθεί διά ζώσης, στο Divani Apollon Palace & Thalasso.

Tο Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Παράλληλα, θεσμικοί υποστηρικτές του συνεδρίου είναι ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Διακεκριμένοι νομικοί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εγνωσμένη εμπειρία στον χώρο της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης συναντώνται για να συζητήσουν για τις εξελίξεις και τα κρίσιμα ζητήματα της πράξης στον χώρο της Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου, Τετάρτη 1η Ιουνίου είναι αφιερωμένη στη διαμεσολάβηση με Key note speaker τον Christian von Baumbach, International Mediator and Trainer, Berlin.

Τη μέρα αυτή θα γίνει η παρουσίαση των νομικών πτυχών της διαμεσολάβησης, ο απολογισμός της εφαρμογής του Ν 4640/2019, θα αναλυθούν θέματα οικογενειακής διαμεσολάβησης με έμφαση στη θέση του παιδιού μέσα σε αυτή αλλά και ζητήματα κτηματολογικών διαφορών. Η πρώτη μέρα θα ολοκληρωθεί με Ted talk Session για ζητήματα μη βίαιης επικοινωνίας, ενδοοικογενειακής βίας και στο τι τελικά είναι ή δεν είναι η διαμεσολάβηση.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας θα γίνει κλήρωση για 1 δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα της Κτηματολογικής Διαμεσολάβησης και 1 δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, Πέμπτη 2α Ιουνίου είναι αφιερωμένη στη συμφωνία Διαιτησίας με Key note speaker τον Franco Ferrari, Professor of Law (NYU), Director of the Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law, New York.

Tη μέρα αυτή θα παρουσιαστούν όλες οι εξελίξεις σε θέματα διεθνούς Διαιτησίας, θα αναλυθούν η έννοια και τα είδη ρήτρας επίλυσης διαφορών, θα γίνει παρουσίαση μεικτών/ ειδικών διαιτητικών συμφωνιών αλλά και της εγκυρότητας και του εύρους της διαιτητικής συμφωνίας.

Με την ολοκλήρωση της 2ης ημέρας και το πέρας του Συνεδρίου θα ακολουθήσει «conference cocktail by the pool».

Το 4th International Mediation & Arbitration Conference υποστηρίζουν ως ασημένιος χορηγός η δικηγορική εταιρία ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ως χάλκινοι χορηγοί οι εταιρίες: ΒΑΣΣΑΡΔΑΝΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΜΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, KAΡΑΤΖΑ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ Δικ. Εταιρία., ΡΟΚΑΣ Δικ. Εταιρία, ΡΟΒΛΙΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΡΟΒΑ, ΚΑΡΜΟΥ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και ως χορηγός το Αεροδρόμιο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://www.nb.org/4th-international-mediation-and-arbitration-conference.html | Τ 210 3678920 | Ε [email protected]