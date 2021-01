Intralot: Σύμβαση lock-up με τους ομολογιούχους

Σύναψη σύμβασης δέσμευσης «lock-up» (η «Συμφωνία Lock-up») με μία «ad hoc» ομάδα ομολογιούχων («Ad Hoc Group»), η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών τύπου «Senior Unsecured Notes» συνολικού ύψους €250 εκατ. και λήξεως το 2021 («Ομολογίες SUNs 2021»), προχώρησε η Ιντραλότ.

Στα πλαίσια της συμφωνίας Lock-up, τα μέρη αποφασίζουν να στηρίξουν τις συναλλαγές βελτιστοποίησης του Ισολογισμού. Μέλη του Ad Hoc Group κατέχουν επιπλέον ποσοστό άνω του 13% των ομολογιών τύπου «Senior Unsecured Notes» επί συνολικού ύψους €500 εκατ. λήξεως το 2024 («Ομολογίες SUNs 2024»).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύναψη της Συμφωνίας Lock-up αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του Ομίλου να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες συναλλαγές που θα μειώσουν σημαντικά το επίπεδο μόχλευσης του Ισολογισμού, θα επιμηκύνουν τη λήξη των ομολογιών και θα βελτιώσουν τη ρευστότητα του. Αυτό, θα διευκολύνει τον Όμιλο να εκτελέσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να αξιοποιήσει νέες ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στον Λοταριακό κλάδο, όσο και στον κλάδο του Αθλητικού Στοιχηματισμού.

Η Εταιρεία βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους αναφορικά με τις εν λόγω συναλλαγές, τις οποίες σκοπεύει να συνεχίσει και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Lock-up.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, δήλωσε: «Η υπογραφή της δεσμευτικής Συμφωνίας Lock-up αποτελεί την επιτυχημένη έκβαση μιας ενδελεχούς διαδικασίας βελτιστοποίησης του Ισολογισμού του Ομίλου. Οι συναλλαγές θα βελτιώσουν σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα τεθούν οι βάσεις που θα στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη, και θα πολλαπλασιάσουν την αξία που κατέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη(stakeholders) μακροπρόθεσμα. Εκ μέρους της ηγετικής ομάδας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των ομολογιούχων μας, των πιστωτών, των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών μας, τόσο για την αφοσίωση τους, όσο και για τη συνεχή υποστήριξη που παρείχαν στην INTRALOT καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Προσβλέπουμε στη συνέχεια της συνεργασίας μας και σε αυτό το νέο κεφάλαιο που ξεκινάει για την INTRALOT.»

Βασικοί όροι των συναλλαγών

Η μείωση του επιπέδου μόχλευσης θα επιτευχθεί μέσω δύο συναλλαγών, που θα περιλαμβάνουν αμοιβαία εξαρτώμενες προτάσεις ανταλλαγής των Ομολογιών SUNs 2021 και των Ομολογιών SUNs 2024.

i. Η ανταλλαγή των Ομολογιών SUNs 2021 με νέες ομολογίες τύπου «Senior Secured Notes», αξίας €205 εκατ. (οι «Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs»), οι οποίες θα εκδοθούν από την IntralotΙΝΛΟΤ 0,00% Inc., με λήξη το 2025 (η «Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021»)· και

ii. Η πρόταση στους κατόχους των υφιστάμενων Ομολογιών SUNs 2024 να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες ομολογίες τους, με την απόκτηση ποσοστού μέχρι 49% στο μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρείας που θα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας, και θα αποτελέσει άμεση θυγατρική της Ιntralot Global Holdings B.V («IGH»), καθώς και έμμεσα μητρική εταιρεία της IntralotΙΝΛΟΤ 0,00% Inc. (η εταιρεία «TopCo»), (η «Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024»).

Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες (SSNs)

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs που θα εκδοθούν θα είναι συνολικού αρχικού κεφαλαίου ύψους €205 εκατ., με πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate) 5,90% τον πρώτο και δεύτερο χρόνο από την έκδοση, 7,00% τον τρίτο χρόνο από την έκδοση και 7,25% έπειτα. Ο Όμιλος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση τόκων, με επιτόκιο πληρωμής σε είδος (payment-in-kind interest rate) 8,75%, αντί για το πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate), σε κάθε περίοδο αποπληρωμής τόκων. Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2025, εκτός εάν δεν ανανεωθεί η λήξη των Ομολογιών SUNs 2024 κατά 12 μήνες τουλάχιστον, οπότε στην περίπτωση αυτή οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα εκδοθούν από την IntralotΙΝΛΟΤ 0,00% Inc., και θα έχουν τους εξής εγγυητές: α) την εταιρεία TopCo (η οποία, μαζί με τις θυγατρικές της, αποτελεί το «New Restricted Group»), β) μία εταιρεία που θα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας, και θα αποτελέσει άμεση θυγατρική εταιρεία της TopCo, αλλά και άμεσα μητρική εταιρεία της Ιntralot Inc. (η εταιρεία «HoldCo»), και γ) την εταιρεία Ιntralot Tech – Μονοπρόσωπη Α.Ε., μία εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας.

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα έχουν για εξασφάλιση ορισμένα περιουσιακά στοιχεία του New Restricted Group, με εξασφάλιση πρώτης τάξης (on a first ranking basis), και σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ Πιστωτών, η οποία θα συναφθεί κατά την ή περίπου την ημερομηνία έκδοσης των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs, με σκοπό να ρυθμιστούν τα σχετικά δικαιώματα των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs, καθώς και επιπρόσθετο επιτρεπτό χρέος (permitted debt) που μπορεί να αναληφθεί από το New Restricted Group. Η έκδοση των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση της Ανταλλαγής Ομολογιών του 2024.