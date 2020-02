Νέος πρόεδρος του Hatta o Νικόλας Κελαϊδίτης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου των εν Ελλάδι τουριστικών γραφείων (Hatta), στο οποίο νέος πρόεδρος είναι ο Νικόλας Κελαϊδίτης (World of Passepartout Holiday Solutions).

Αντιπρόεδροι ορίστηκαν οι Λάμπρου Άγγελος (Manessis Travel), Μάρκος Σπυρομήλιος (Siva Travel), Μάριος Καμμένος (Four Ways Travel). Γενικός Γραμματέας είναι ο Αριστείδης Τσαλδάρης (Horizon Travel), Ταμίας ο Μιχάλης Μινόπουλος ( I.Q. Holidays), Γενικός Έφορος ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος (La Greca Travel) και μέλη οι εξής: Κώστας Ανθόπουλος (Pyramis Travel), Ζώης Βλάχος (A.V. Tours), Ευαγγελία Καραμπατζάκη (Leon Travel - Αλεξανδρούπολη), Βασίλης Κοντός (Value Plus Travel- Κέρκυρα), Βασιλική Σκάγια (Day Rise Holidays - Θεσσαλονίκη), Ευστάθιος Σκρέτας (Es Tours), Βασίλης Τριγκιλίδας (Trigilidas Travel- Καλαμάτα), Τσιλίδης Λύσανδρος (Emphasis On Travel).

Τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, κατά την πρώτη συνεδρίασή τους, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συμβάλλουν, ενωμένοι, με όλες τους τις δυνάμεις στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.