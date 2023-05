Apple: Διακανονισμός 50 εκατ. δολ. για τα ελαττωματικά πληκτρολόγια MacBook

Αμερικανός δικαστής ενέκρινε την Πέμπτη τον ομαδικό διακανονισμό της Apple ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων για την επίλυση αξιώσεων καταναλωτών σχετικά με ορισμένα ελαττωματικά πληκτρολόγια MacBook, σε μια απόφαση που απέρριψε τις προκλήσεις για τη συμφωνία.

Ο περιφερειακός δικαστής Edward Davila στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, στην απόφασή του χαρακτήρισε τη διευθέτηση "δίκαιη, επαρκή και λογική".

Έντεκα καταναλωτές από τη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα, την Καλιφόρνια, το Μίσιγκαν και πολλές άλλες πολιτείες ήταν οι κύριοι ενάγοντες στην ομαδική αγωγή που ισχυριζόταν που αφορούσε την προστασία των καταναλωτών και τις αξιώσεις εγγύησης.

Η αγωγή κατηγορούσε την Apple ότι δεν παρείχε επαρκείς επισκευές ή βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων για ορισμένα πληκτρολόγια MacBook «πεταλούδα» που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2015 και 2019.

Περισσότερες από 86.000 αξιώσεις για αποζημιώσεις υποβλήθηκαν στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με την απόφαση του Davila.

Μια αίτηση για τη διευθέτηση ανέφερε ότι 125 $ αποζημίωση δεν ήταν αρκετά, επειδή οι επισκευές πληκτρολογίου μπορεί να κοστίσουν περισσότερα από 300 $.

«Η πιθανότητα να έχει επιτευχθεί καλύτερος διακανονισμός δεν είναι επαρκής λόγος για να αρνηθούμε την έγκριση», έγραψε ο Davila .

Άλλες αγωγές υποστήριξαν ότι ήταν άδικο να αρνηθεί κανείς οποιαδήποτε αποζημίωση στους κατόχους MacBook που αντιμετώπισαν αστοχίες πληκτρολογίου αλλά δεν τα επισκεύασαν.

Ο Davila είπε ότι "αν και δεν θα λάβουν αποζημίωση όλοι όσοι υποτίθεται ότι τραυματίστηκαν, ο συμβιβασμός του διακανονισμού ωφελεί έναν σημαντικό αριθμό ατόμων".

Η απόφαση του δικαστηρίου ενέκρινε αίτημα των δικηγόρων των εναγόντων για δικηγορικά έξοδα 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δύο δικηγόροι των εναγόντων στις Girard Sharp και Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith σε δήλωση ανέφεραν ότι «ανυπομονούν να δοθούν τα χρήματα στους πελάτες μας».

Η υπόθεση αφορά: MacBook Keyboard Litigation, U.S. District Court, Northern District of California, No. 5:18-cv-02813-EJD.