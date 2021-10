ΤΑΙΠΕΔ: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του επιπλέον 16% του ΟΛΠ στην COSCO

Ολοκληρώθηκε χθες, η χρηματιστηριακή μεταβίβαση του ποσοστού 16% των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. στην COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited από το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ήρθε σε συνέχεια της τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. και της κύρωσής της από τη Βουλή. Αντίστοιχα, το ΤΑΙΠΕΔ και η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited υπέγραψαν την τροποποιημένη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) και την Συμφωνία Μετόχων (ΣΜ).

Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited κατέβαλλε στο ΤΑΙΠΕΔ το τίμημα των 88 εκατ. ευρώ για το 16% των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε., πλέον δεδουλευμένων τόκων 11,87 εκατ. ευρώ, καθώς και εγγυητική επιστολή ύψους 29 εκατ. ευρώ.