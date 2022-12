Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη κουζίνα στον κόσμο η ελληνική - Η λεπτομέρεια που στοίχισε την πρωτιά

Ως η δεύτερη καλύτερη κουζίνα στον κόσμο ψηφίστηκε η ελληνική, ανάμεσα σε 95 άλλες χώρες, από τους χρήστες της πλατφόρμας Taste Atlas. Μάλιστα οι χρήστες διάλεξαν και τα καλύτερα πιάτα από κάθε χώρα.

Ο γαστρονομικός ιστότοπος, που μοιράζεται συχνά συνταγές και πιάτα από όλο τον κόσμο, παρουσίασε τα βραβεία του για το 2022 σε μια λίστα με 95 χώρες.

Η ελληνική κουζίνα θα μπορούσε να είναι και πρώτη στη σχετική λίστα του Taste Atlas, καθώς συγκέντρωσε βαθμολογία 4.68/5, με τη φέτα, το γύρο, το σουβλάκι, ο μουσακάς και η χωριάτικη σαλάτα να ψηφίζονται ως τα καλύτερα ελληνικά πιάτα.

Η ιταλική κουζίνα κατέκτησε την κορυφή με βαθμολογία 4.72/5, με τα τυριά, το προσούτο, την πίτσα, τα ζυμαρικά και το ριζότο να κρατούν τα σκήπτρα

Τρίτη είναι η ισπανική κουζίνα με βαθμολογία 4.59/5, κάτι που σημαίνει ότι η μεσογειακή κουζίνα κατακτά την πρώτη τριάδα στις προτιμήσεις του κόσμου.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Ιαπωνία, η Ινδία, το Μεξικό, η Τουρκία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και 10ο το Περού. Αξιοσημείωτο είναι, πάντως, ότι η γνωστή για τη φινέτσα της γαλλική κουζίνα βρέθηκε μια θέση κάτω από την πιο… ταχεία αμερικανική κουζίνα.

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει τόσο μεγάλη παρουσία στη λίστα με τα καλύτερα πιάτα του 2022. Η πρώτη εμφάνιση της χώρα μας στο Top 50 είναι στη θέση 15 με τα παϊδάκια ενώ μετά ο γύρος βρίσκεται στην 31η θέση. Την παρουσία της χώρας μας στα καλύτερα φαγητά του 2022 συμπληρώνουν το γιουβέτσι στην 36η θέση και ο μπακαλιάρος στην 41η.

Τέσσερα ελληνικά φαγητά στα 50 καλύτερα του κόσμου

Το TasteAtlas, ένας από τους πιο δημοφιλείς οδηγούς για φαγητό, επισημαίνει ότι υπήρξαν κάποιες ενστάσεις για τα φαγητά αλλά και την τελική τους κατάταξη και με αναρτήσεις του στο Twitter εξήγησε πως έγινε η ψηφοφορία. «Σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η λίστα αλλά είναι μια αντανάκλαση της προτίμησης πραγματικών ανθρώπων. Μη μας μισείτε, εμείς απλά μετράμε ψήφους!» έγραψε μεταξύ άλλων στο Twitter.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ένα από τα πιο δημοφιλή πιάτα στην Ιαπωνία το «Karē» και στην 50η το βραζιλιάνικο παραδοσιακό πιάτο «Feijao Tropeiro» με φασόλια.

