Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δηλώνει «ανυπόμονος» για τη συμμετοχή του στο Ευρωμπάσκετ

Η τελευταία συμμετοχή του «Greek Freak» στην Εθνική ομάδα ήταν το 2019 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κίνας, όμως το καλοκαίρι η συμμετοχή των Μιλγουόκι Μπακς στα πλέι οφ του NBA, στάθηκε εμπόδιο στη συμμετοχή του στις υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης».

Όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ανυπομονεί να φορέσει ξανά τα χρώματα της Εθνικής και δεν το κρύβει, αποστέλλοντας μήνυμα για τη συμμετοχή.

Η Διεθνής Ομοσπονδία ανέφερε στο λογαριασμό της στο twitter ότι απομένει ακριβώς ένας χρόνος μέχρι το EuroBasket 2022 και ο Greak Freek... απάντησε: «Το πάμε μέρα με τη μέρα. Αλλά ανυπομονώ!», ποστάροντας και μια ελληνική σημαία.

Taking it day by day. But I can’t wait ????? https://t.co/I08HlPUAuM