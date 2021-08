Στέφανος Τσιτσιπάς: Έκανε την ανατροπή και πέρασε στα προημιτελικά του Σινσινάτι Όπεν

Μπορεί ο Λορέντζο Σονέγκο να προηγήθηκε στα σετ και να έβαλε δύσκολα στον Στέφανο Τσιτσιπά, ωστόσο ο Έλληνας τενίστας με μια παθιασμένη εμφάνιση «τούμπαρε» το ματς και με 2-1 σετ (5-7, 6-3, 6-4) εξασφάλισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Western & Southern Open!

O 23χρονος πρωταθλητής, αγωνίστηκε μπροστά σε ένα τρομερό κοινό που σαφώς ήταν με το μέρος του και δεν σταμάτησε να τον αποθεώνει. Έτσι, κατάφερε να φτάσει στην 47η νίκη του μέσα στο 2021 και να αποδείξει για ακόμη μια φορά ότι ανήκει στους κορυφαίους.

Πλέον ο Τσιτσιπάς θα πάρει μερικές ανάσες και τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/8, 02:00) θα δώσει νέα μάχη με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ για να φτάσει στους «4» του τουρνουά.

Win No.47 of 2021! ?@steftsitsipas comes from behind to defeat Sonego 5-7 6-3 6-4 and awaits Berrettini or Auger-Aliassime in the Cincinnati quarter-finals#CincyTennis pic.twitter.com/P5CYfwabbr