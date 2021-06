Η ηγεσία του ΥΠΕΝ στα εγκαίνια παράλληλης έκθεσης της ελληνικής συμμετοχής στη 17η Biennale

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει αύριο, Τετάρτη 30 Ιουνίου, και ώρα 21:00, στη Θεσσαλονίκη, τα εγκαίνια της παράλληλης έκθεσης της ελληνικής συμμετοχής στη 17η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.



Η εκδήλωση των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης, ενώ θα προηγηθεί ξενάγηση στον χώρο της έκθεσης στο «Μπέη Χαμάμ» (Λουτρά Παράδεισος), η οποία διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά.



Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά και του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.



Στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας (22 Μαΐου - 21 Νοεμβρίου 2021), η οποία συμπληρώνει φέτος 41 έτη ζωής, η Ελλάδα εκπροσωπείται από την ομάδα διδασκόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που αποτελείται από τους κ.κ. Νικόλαο Καλογήρου, Μαρία Δούση, Δημήτριο Θωμόπουλο, Σοφοκλή Κωτσόπουλο και Θεμιστοκλή Χατζηγιαννόπουλο. Η ελληνική πρόταση, με τίτλο «Η Λεωφόρος της Κοινωνίας των Εθνών - Ο Γνωστός Άξονας της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη» (“Boulevard of the League of Nations – The Aristotle Axis in Thessaloniki”), επιχειρεί να απαντήσει στο κεντρικό θέμα της φετινής έκθεσης «Πώς θα ζήσουμε μαζί;» (“How will we live together?”), αναδεικνύοντας τη σημερινή μορφή του άξονα της οδού Αριστοτέλους σε ένα πολυπολιτισμικό σταυροδρόμι και διερευνώντας το διαχρονικό φαινόμενο συνάντησης και συνύπαρξης μέσα από μια ιστορική και κοινωνιολογική σκοπιά.



Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.



Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση των εγκαινίων στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.youtube.com/watch?v=6RO7xcalD6w