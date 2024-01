Κομισιόν: Εγκρίθηκε η προκαταβολή 25 εκατ. ευρώ για τις καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε απόφαση να στηρίξει την Ελλάδα με 25 εκατομμύρια ευρώ ως προκαταβολή από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τις καταστροφές από την κακοκαιρία «Ντάνιελ», αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίσα Φερέιρα σημείωσε ότι «οι πλημμύρες του περασμένου έτους που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα «Ντάνιελ» ήταν ένα τραγικό γεγονός για την Ελλάδα. ‘Ανθρωποι έχασαν τη ζωή και τα σπίτια τους και σημαντικές υποδομές καταστράφηκαν. Με την προκαταβολή του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, βοηθάμε την Ελλάδα να ανακάμψει από την καταστροφή και αποδεικνύουμε ότι στεκόμαστε με την Ελλάδα με πλήρη αλληλεγγύη».

