"Σπίτι μου 2": Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια - Παράταση και για τις προθεσμίες

Για τα όρια λαμβάνεται υπόψιν το εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους.

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή στο Στεγαστικό Πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ προκειμένου να μπορέσουν ακόμα περισσότεροι πολίτες να εξασφαλίσουν φθηνά δάνεια για την απόκτηση κατοικίας.

Ειδικότερα:

Από τα 20.000 ευρώ για τους άγαμους το ανώτατο όριο για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» αυξάνεται στα 25.000 ευρώ. Α

ντίστοιχα για τους έγγαμους το όριο αυξάνεται από τα 28.000 ευρώ στα 35.000 ευρώ και η προσαύξηση για κάθε τέκνο αυξάνεται στα 5.000 ευρώ από 4.000 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται πως για τα όρια αυτά λαμβάνεται υπόψιν το εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους. Όμως εάν αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο, λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών. Στην περίπτωση αυτή, ως οικογενειακή κατάσταση λαμβάνεται υπόψιν αυτή που ισχύει κατά το χρόνο της αίτησης.

Παράταση και για τις προθεσμίες



Πέρα από τις αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια, παρατείνονται και οι προθεσμίες του προγράμματος.

Έτσι στην προθεσμία για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» δίνεται παράταση πέντε μηνών, από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στις 31 Μαΐου 2026.

Ακόμη η προθεσμία για την τελική εκταμίευση μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου 2026.