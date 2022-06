Ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Nio έπεσε από τον δεύτερο όροφο σκοτώνοντας δύο οδηγούς (pic & vid)

Σκηνές παραφροσύνης εξελίχτηκαν στα κεντρικά γραφεία της NIO στη Σαγκάη, όταν ένα αυτοκίνητό της έπεσε από το δεύτερο όροφο προκαλώντας το θάνατο δύο οδηγών δοκιμών. Σύμφωνα με την εταιρία οι οδηγοί βρίσκονταν μέσα στο όχημα κατά την πτώση τους.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με το τμήμα δημόσιας ασφάλειας για να ξεκινήσει έρευνα και ανάλυση για τα αίτια του δυστυχήματος. Βάσει της ανάλυσης της κατάστασης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αρχικά πως πρόκειται για ατύχημα για το οποίο δεν ευθύνεται το όχημα. Λυπούμαστε για το ατύχημα και θέλουμε να εκφράσουμε τα βαθιά συλλυπητήρια μας. Οργανώθηκε μία ομάδα για να βοηθήσει τις οικογένειες των δύο υπαλλήλων μας.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ