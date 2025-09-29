Ενοίκια: Τριετής φοροαπαλλαγή και για σπίτια άνω των 120 τ.μ. για οικογένειες πολυτέκνων

Από τον φετινό Οκτώβριο, η τριετής φοροαπαλλαγή που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες που νοίκιασαν κλειστά σπίτια εμβαδού έως 120 τ.μ., επεκτείνεται και σε σπίτια άνω των 120 τ.μ., αρκεί τα ακίνητα να νοικιάζονται σε τρίτεκνους, πολύτεκνους ή ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Το υπουργείο Οικονομικών, με ρύθμιση που πρόκειται να ενσωματωθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ, επιδιώκει αφενός να δώσει ένα ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να βγάλουν προς ενοικίαση στην αγορά τα ακίνητά τους και αφετέρου να στηρίξει τις οικογένειες με παιδιά και δημόσιους λειτουργούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη σε περιοχές που «χτύπησε» η στεγαστική κρίση.

Παράλληλα προωθούνται μέτρα προστασίας για τους ιδιοκτήτες σε περίπτωση που οι ενοικιαστές εγκαταλείψουν πρόωρα, εξασφαλίζοντας ότι η φοροαπαλλαγή θα ισχύει για τους μήνες που το ακίνητο ήταν νοικιασμένο, ενώ δίνεται δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας» για εύρεση νέου ενοικιαστή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Μέχρι σήμερα, η τριετής απαλλαγή από φόρους ενοικίων ισχύει μόνο για ακίνητα έως 120 τ.μ. Πλέον, οι ιδιοκτήτες μεγαλύτερων κατοικιών θα μπορούν να επωφεληθούν, εφόσον τα μισθώσουν σε οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά. Το όριο θα αυξάνεται κλιμακωτά, π.χ. 15 ή 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί.

Διατηρείται η φοροαπαλλαγή και στις περιπτώσεις πρόωρης εγκατάλειψης

Για την πρόωρη εγκατάλειψη του ακινήτου από τον ενοικιαστή και την συνεπαγόμενη απώλεια της φοροαπαλλαγής για τον ιδιοκτήτη, θα προβλεφθεί η διατήρηση της απαλλαγής για τους μήνες που το σπίτι ήταν μισθωμένο, ενώ θα υπάρξει η δυνατότητα συνέχισης της τριετούς φοροαπαλλαγής, εφόσον ο ιδιοκτήτης βρει νέο ενοικιαστή εντός τριών μηνών. Η δεύτερη ευκαιρία ισχύει μόνο μία φορά. Αν ο νέος ενοικιαστής φύγει και δεν βρεθεί άλλος σύντομα, η φοροαπαλλαγή μειώνεται ανάλογα με τους μήνες χωρίς μίσθωση.

Αν για παράδειγμα νοικιαστεί ένα ακίνητο τον Ιανουάριο 2026 έως τον Δεκέμβριο 2028 (36 μήνες), και ο αρχικός ενοικιαστής φύγει τον Σεπτέμβριο 2026 και βρεθεί άλλος τον Δεκέμβριο 2026, η αφορολόγητη περίοδος μειώνεται σε 34 μήνες.

Για να διευκολυνθούν στην εξεύρεση στέγης σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, δάσκαλοι, γιατροί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί και άλλοι κρατικοί λειτουργοί, η τριετής απαλλαγή ισχύει ανεξαρτήτως εναλλαγής ενοικιαστών λόγω μεταθέσεων (από αναπληρωτή δάσκαλο σε λιμενικό μετά σε γιατρό κ.λ.π.).

Βασική προϋπόθεση να παραμένει το ακίνητο διαθέσιμο για μακροχρόνια μίσθωση και όχι για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Συνολικά έως 36 μήνες, από τον αρχικό μακροχρόνιο μισθωτή, τα ενοίκια παραμένουν αφορολόγητα.