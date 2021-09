Ά.Μπουρλά: Μέσα στο 2022 «τελειώνει» ο κορωνοϊός - Πιθανό σενάριο οι ετήσιοι εμβολιασμοί (vid)

Μέσα στον επόμενο χρόνο εκτίμησε το τέλος της πανδημίας ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια ο κορωνοϊός θα εξελιχθεί σε εποχική γρίπη.

Ο Άλμπερτ Μπουλά, μιλώντας στο ABC News, ερωτήθηκε για τις δηλώσεις του CEO της Moderna Στεφάν Μπανσέλ, που προέβλεψε ότι η πανδημία «θα τελειώσει μέσα στον επόμενο χρόνο», ενώ υποστήριξε ότι οι πολίτες είτε θα εμβολιαστούν και θα έχουν έναν καλό χειμώνα, είτε, το πιθανότερο, θα νοσήσουν και ενδεχομένως να χρειαστούν νοσηλεία.

«Συμφωνώ με την άποψη ότι μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή» είπε ο επικεφαλής της Pfizer. Ωστόσο διευκρίνισε ότι «αυτό δεν σημαίνει πως νέες μεταλλάξεις θα πάψουν να μας απασχολούν».

Pfizer CEO @AlbertBourla tells @GStephanopoulos that it’s possible to distribute both boosters and primary doses: "I think it is also not the right thing to try to resolve it with an 'or' when you can resolve it with an 'and.’” https://t.co/W3Y5r6eIRq pic.twitter.com/TGIHAb7DPb