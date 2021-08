Αλμπερτ Μπουρλά: Μπορεί να εμφανιστεί παραλλαγή ανθεκτική στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, δεν απέκλεισε στο μέλλον, την πιθανότητα εμφάνισης μιας παραλλαγής του κορωνοϊού ανθεκτική στα εμβόλια.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας, δήλωσε: «Κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα μετάλλαξη στον κόσμο, οι επιστήμονες εξετάζουν την επικινδυνότητά της και ερευνούν για να δουν αν αυτή η παραλλαγή μπορεί να ξεφύφγει από την προστασία του εμβολίου μας. Δεν έχουμε εντοπίσει ακόμη καμία, αλλά πιστεύουμε ότι είναι πιθανό μια μέρα να εμφανιστεί μία από αυτές».

Pfizer CEO Dr. Albert Bourla says that a vaccine-resistant COVID variant will “likely” emerge. pic.twitter.com/TQhITNY0FM