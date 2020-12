Σύψας: Καμία επίσκεψη από συγγενείς και φίλους στις γιορτές

Υπάρχει μια πολύ βραδεία αποκλιμάκωση της επιδημίας όπως φαίνεται από τον αριθμό των κρουσμάτων και αυτό οφείλεται στην απόδοση του lockdown, τόνισε ο καθηγητής Λοιμωξιολόγος και μέλος της Επιτροπής, Νίκος Σύψας μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Σύψας είπε ότι τα δύσκολα δεν πέρασαν ακόμη, καθώς όσον αφορά τις νοσηλείες και τους αθανάτους η αποκλιμάκωση είναι πιο αργή.

Το άνοιγμα σημαίνει μεγαλύτερη κυκλοφορία άρα και μεγαλύτερη διασπορά, όπως εξήγησε και προσέθεσε ότι το κρύο οδηγεί σε αύξηση της επιδημίας.

«Αναμένουμε τον Ιανουάριο να ζοριστούμε. Αν επιστρέψουμε σε υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων θα ξαναγίνει lockdown,» διευκρίνισε ο λοιμωξιολόγος και επεσήμανε ότι δεν έχουμε επιλογές.

Όσον αφορά το άνοιγμα του λιανεμπορίου, ο κ. Σύψας ξεκαθάρισε ότι «αν παρατηρηθούν συνωστισμοί θα ανακληθεί το μέτρο του click away».

Ρεβεγιόν

Στις φετινές γιορτές ο κ. Σύψας τόνισε ότι δεν πρέπει να έχουμε «καμία επίσκεψη από συγγενείς και φίλους για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Του χρόνου θα έχουμε καλύτερα Χριστούγεννα.»

Είπε επίσης ότι είναι σημαντικό να μη φτάσουμε στον Ιανουάριο και δούμε τα αποτελέσματα του Δεκεμβρίου από τη διασπορά.

«Με 600 διασωληνωμένους είναι κακή ιδέα να ανοίξουν τα κλειστά εμπορικά κέντρα», επεσήμανε.

Σχολεία

«Στις 7 Ιανουαρίου θα είμαστε σε θέση να ανοίξουν τουλάχιστον τα δημοτικά», είπε ο κ. Σύψας, αρκεί να τηρήσουμε τα μέτρα.

«Τρέμουμε την πίεση στο σύστημα υγείας. Αν τα νούμερα είναι καλύτερα και έχουν πτωτική τάση, τότε θα ανοίξουμε τα σχολεία.»

Εκκλησίες

«Η εκκλησία στο δεύτερο κύμα είναι πολύ κάτω από τις περιστάσεις. Πρέπει να κάνει το καθήκον της.», είπε ο Λοιμωξιολόγος και συμπλήρωσε πως «τα γεγονότα που είδαμε δεν τιμούν την εκκλησία».

Ο κ. Σύψας τόνισε ότι «πρέπει να τηρήσουν τα μέτρα. Προέχει η δημόσια υγεία. Η εκκλησία να μην εκθέσει τους πιστούς σε κανέναν κίνδυνο.»

Πηγή: https://www.skai.gr/news/ygeia/sypsas-se-skai-tha-zoristoume-ti-eipe-gia-revegion-sxoleia-ekklisies

