Πώς τοποθετούνται οι τραπεζικές μετοχές - Τα περιθώρια ανόδου

Μπορεί την Παρασκευή (17/10) οι τράπεζες να έκαναν «βουτιά» στον χρηματιστηριακό δείκτη, ωστόσο τα περιθώρια ανόδου και η αποτίμηση των μετοχών αναδεικνύουν την Alpha Bank «πρωταθλήτρια» στις προτιμήσεις του επενδυτικού κοινού, ιδίως και μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από τον οίκο Moody’s. Αναλυτές και επενδυτές σημειώνουν την εντυπωσιακή πορεία της Alpha Bank το πρώτο 9μηνο του 2025 αλλά και τα οφέλη από την στρατηγική συνεργασία με τον ιταλικό όμιλο UniCredit.

Άνοδος μετά την πτώση

Οι ελληνικές τράπεζες είδαν μία προσωρινή υποχώρηση στο ταμπλό της Παρασκευής, λόγω κυρίως εξωτερικών πιέσεων. Όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες υποχώρησαν εξαιτίας των ανησυχιών την πιστοληπτική ικανότητα των αμερικανικών τραπεζών Western Alliance Bank και Zions Bank οι οποίες ανακοίνωσαν ότι «χτυπηθήκαν» από τοξικά δάνεια πυροδοτώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια αγορά και ανησυχία των επενδυτών στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα.

Στην Ελλάδα, τόσο οι συστημικές όσο και οι μη συστημικές τράπεζες δεν έμειναν ανεπηρέαστες με την πτώση να κυμαίνεται από -1,8% έως -4,9% , ωστόσο τη Δευτέρα η αγορά άρχισε από νωρίς να «μαζεύει» τις απώλειες. Εξάλλου, σύμφωνα με αναλυτές της S&P και της Moody’s αλλά και την επικείμενη έκθεση του ΔΝΤ, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη σταθερότητα και ανθεκτικότητα στις εξωτερικές πιέσεις.

Ωστόσο με τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής και με βάση την μέση τιμή στόχο των αναλυτών, η Εθνική δείχνει να έχει περιορισμένα περιθώρια ανόδου με την Eurobank να κινείται επίσης σε μονοψήφια νούμερα, ενώ Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς δίνουν ακόμη διψήφια περιθώρια ανόδου με την Alpha Bank να έχει κατέβει σε επίπεδα αποτίμησης κάτω από την μονάδα (τιμή προς ιδία κεφάλαια).

Διατήρηση Alpha Bank στην κορυφή

Η βραχύβια αυτή κρίση στην παγκόσμια αγορά δεν επηρέασε το ετήσιο ρεκόρ της Alpha Bank παρά την προσωρινή πτώση, αφού έχει διπλασιάσει την τιμή της μετοχής της, με το year to date ποσοστό να ξεπερνά το 108%.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 16/10, ο διεθνής οίκος Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Alpha Bank σε Baa1, φέρνοντάς την στα ίδια επίπεδα με την Εθνική και την Eurobank και ένα σκαλί πάνω από την Τράπεζα Πειραιώς. Η Moody's αιτιολογεί την αναβάθμιση αναφέροντας ότι αντανακλά την περαιτέρω βελτίωση της φερεγγυότητάς της τράπεζας, χάρη στο χαμηλότερο ποσοστό προβληματικών δανείων σε συνδυασμό με τη σταδιακή αύξηση της κερδοφορίας της.

Περιθώρια ανόδου

Η συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών αναλυτών «βλέπουν» ισχυρά περιθώρια ανόδου για όλες τις ελληνικές τράπεζες και ειδικά για την Alpha Bank. Πρόσφατα, η Jeffries αύξησε τις προβλέψεις της για την τιμή της μετοχής της τράπεζας στα 4,10 ευρώ από 3,80 ευρώ με σύσταση αγοράς, ενώ ταυτόχρονα αναμένει πως η Alpha Bank θα δώσει την μεγαλύτερη μερισματική απόδοση ανάμεσα στις τεσσερις Ελληνικές συστημικές τράπεζες κατά την τριετία που διανύουμε, άνω του 20% με την Εθνική στη δεύτερη θέση.