Goldman: Οι αμερικανικές τράπεζες χάνουν την εύνοια των ευρωπαϊκών hedge funds

Τα ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μείωσαν γρήγορα την έκθεσή τους στις τράπεζες των ΗΠΑ από την αρχή του έτους, ενώ διατηρούν χονδρικά τη θέση τους στις ευρωπαϊκές, επεσήμανε η Goldman Sachs σε πελάτες σε πρόσφατη έκθεση.

Συνολικά, οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών ξεπερνούν σε απόδοση τις αντίστοιχες των ΗΠΑ, καθώς δεν αντιμετώπισαν τη φυγή καταθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δείκτης STOXX Europe 600 Banks σημειώνει άνοδο περίπου 8% φέτος, ενώ ο δείκτης Dow Jones US Banks υποχωρεί κατά 9%.

«Στην Ευρώπη, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μετατράπηκαν εκτός τραπεζών και ασφάλισης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά η θέση στις ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένει ισχυρότερη από ό,τι στις τράπεζες των ΗΠΑ», ανέφερε η Goldman Sachs στην έκθεση που είδε το Reuters.

Η τράπεζα της Wall Street διαχειρίζεται μία από τις μεγαλύτερες κορυφαίες χρηματιστηριακές εταιρείες στον κόσμο, η οποία παρέχει υπηρεσίες δανεισμού και συναλλαγών σε επενδυτές και είναι σε θέση να δει πώς κινούνται τα μεγάλα hedge funds και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτές είναι πιο ανοδικοί για τις τράπεζες στη δική τους ήπειρο, ενώ έχουν μια πιο ουδέτερη προσέγγιση για τις τράπεζες των ΗΠΑ.

Η τράπεζα της Wall Street χρησιμοποιεί τη λεγόμενη αναλογία long/short για να μετρήσει το κλίμα των επενδυτών, διαιρώντας τις θέσεις long με τις θέσεις short.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου, αυτός ο δείκτης για τις τράπεζες των ΗΠΑ ήταν κοντά στο 100%, που σημαίνει ότι τα hedge funds έχουν κατά μέσο όρο long long μία τράπεζα ενώ short μία τράπεζα.

Για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ωστόσο, ο δείκτης ήταν γύρω στο 190%.

Το χάσμα μεταξύ της θέσης των ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές τράπεζες έχει διευρυνθεί κυρίως μετά την κρίση φέτος κατά την οποία η τράπεζα Silicon Valley Bank με έδρα τις ΗΠΑ και δύο άλλοι απέτυχαν.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν γλίτωσαν αλώβητες. Η UBS απέκτησε την αντίπαλη Credit Suisse σε μια διάσωση που ενορχηστρώθηκε από την ελβετική κυβέρνηση, αλλά δεν θεωρήθηκε ως συστημική κρίση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επενδυτές στοιχηματίζουν επίσης όλο και περισσότερο ότι οι μετοχές στις τράπεζες των ΗΠΑ θα πέσουν, λέει ο πάροχος δεδομένων Ortex.

Το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ως μερίδιο της δωρεάν διασποράς στις τράπεζες των ΗΠΑ αυξήθηκε σε 2,3% τον Ιούνιο από 1,8% τον Ιανουάριο, ενώ παρέμεινε σταθερό για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, στο 0,6%.

Η τραπεζική κρίση των ΗΠΑ τρόμαξε τους επενδυτές σε διάφορες περιοχές. Η Bridgewater Associates, ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο, πούλησε τραπεζικές μετοχές των ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο εν μέσω της κατάρρευσης ορισμένων περιφερειακών δανειστών.

Έφυγε από θέσεις σε πέντε τραπεζικούς κολοσσούς των ΗΠΑ, συγκεκριμένα JPMorgan & Co, Bank of America, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc και Morgan Stanley σύμφωνα με ρυθμιστικές καταθέσεις τον Μάιο.