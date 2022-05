Η FIFA τερματίζει την ιστορική συνεργασία της με την EA Sports και βγάζει δικό της βιντεοπαιχνίδι

Η πασίγνωστη εταιρεία που έβγαζε στην αγορά το ιστορικό βιντεοπαιχνίδι ποδοσφαίρου με την ονομασία «FIFA», αποφάσισε πως πλέον άπαντες θα το λένε «EA SPORTS FC». Κάπως έτσι, μπαίνει τέλος στη συνεργασίας της FIFA με την EA Sports μετά από δύο δεκαετίες, αλλά φαίνεται πως το γνωστό παιχνίδι θα συνεχίσει να έχει στις επιλογές του τις κορυφαίες λίγκες και ομάδες.

«Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας αυτήν την απίστευτη κοινότητα περισσότερων από 150 εκατομμυρίων θαυμαστών που βοήθησαν στη δημιουργία της μεγαλύτερης πλατφόρμας ψυχαγωγίας ποδοσφαίρου στον κόσμο - EA SPORTS™ FIFA.

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια δημιουργίας διαδραστικών εμπειριών ποδοσφαίρου που καθορίζουν το είδος, σύντομα θα ξεκινήσουμε μια συναρπαστική νέα εποχή.

Το επόμενο έτος, η EA SPORTS FC θα γίνει το μέλλον του ποδοσφαίρου από την EA SPORTS. Μαζί με τους 300+ συνεργάτες μας σε όλο το άθλημα, είμαστε έτοιμοι να φέρουμε τις παγκόσμιες ποδοσφαιρικές εμπειρίες σε νέα ύψη, εκ μέρους όλων των οπαδών του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο.

Ό,τι αγαπάτε στα παιχνίδια μας θα είναι μέρος του EA SPORTS FC – οι ίδιες υπέροχες εμπειρίες, λειτουργίες, πρωταθλήματα, τουρνουά, σύλλογοι και αθλητές θα είναι εκεί. Το Ultimate Team, το Career Mode, τα Pro Clubs και το VOLTA Football θα είναι όλα εκεί. Το μοναδικό μας χαρτοφυλάκιο αδειοδότησης με περισσότερους από 19.000+ παίκτες, 700+ ομάδες, 100+ γήπεδα και 30 πρωταθλήματα στα οποία συνεχίσαμε να επενδύουμε εδώ και δεκαετίες θα είναι ακόμα εκεί, μοναδικά στην EA SPORTS FC. Αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικές συνεργασίες με την Premier League, τη LaLiga, την Bundesliga, τη Serie A, το MLS - και πολλά άλλα στο μέλλον.

Αυτή η νέα ανεξάρτητη πλατφόρμα θα προσφέρει νέες ευκαιρίες – για καινοτομία, δημιουργία και εξέλιξη. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από μια απλή αλλαγή συμβόλου - ως EA SPORTS, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το EA SPORTS FC είναι σύμβολο αλλαγής», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της εταιρείας.

Join The Club

Learn more July 2023#EASPORTSFC



More details: https://t.co/3fi6YPOH2G pic.twitter.com/75FLzjOapN