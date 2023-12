H EE κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της πλατφόρμας Χ (πρώην twitter) – Τι αφορά η έρευνα

Επίσημες διαδικασίας κατά της Χ (πρώην Twitter) του Ίλον Μασκ, έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εταιρεία παραβίασε τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) σε τομείς που συνδέονται με τη διαχείριση κινδύνου, την εποπτεία περιεχομένου, τα σκοτεινά μοτίβα, τη διαφάνεια διαφήμισης και την πρόσβαση σε δεδομένα για ερευνητές.

Με βάση την προκαταρκτική έρευνα που έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου που υποβλήθηκε από την Χ τον Σεπτέμβριο, της έκθεσης Διαφάνειας της Χ που δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου και των απαντήσεων της Χ σε επίσημο αίτημα για πληροφορίες, το οποίο, μεταξύ άλλα, σχετικά με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου στο πλαίσιο των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει επίσημες διαδικασίες επί παραβάσει κατά του X βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Today we open formal infringement proceedings against @X :

⚠️ Suspected breach of obligations to counter #IllegalContent and #Disinformation

⚠️ Suspected breach of #Transparency obligations

⚠️ Suspected #DeceptiveDesign of user interface#DSA pic.twitter.com/NxKIif603k

