Πώς να σταματήσετε τη Meta να χρησιμοποιεί προσωπικά σας δεδομένα για την εκπαίδευση μοντέλων AI

Οι χρήστες του μπορούν Facebook πλέον να διαγράψουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με το CNBC.

Η Meta ενημέρωσε την ενότητα πόρων του κέντρου βοήθειας Facebook στον ιστότοπό της αυτή την εβδομάδα για να συμπεριλάβει μια φόρμα με τίτλο «Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία γενετικών», η οποία επιτρέπει στους χρήστες να «υποβάλουν αιτήματα σχετικά με πληροφορίες τρίτων που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης».

Η εταιρεία προσθέτει το εργαλείο εξαίρεσης καθώς η γενετική τεχνολογία AI εξαπλώνεται σε όλη την τεχνολογία, με τις εταιρείες να δημιουργούν πιο προηγμένα chatbot και να μετατρέπουν το απλό κείμενο σε εξελιγμένες απαντήσεις και εικόνες. Η Meta δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης, τροποποίησης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονταν στις διάφορες πηγές δεδομένων τρίτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να εκπαιδεύσει τη μεγάλη γλώσσα της και τα σχετικά μοντέλα AI.

Στη φόρμα, η Meta αναφέρεται σε πληροφορίες τρίτων ως δεδομένα «που είναι δημόσια διαθέσιμα στο διαδίκτυο ή σε πηγές με άδεια χρήσης». Αυτό το είδος πληροφοριών, λέει η εταιρεία, μπορεί να αντιπροσωπεύει μερικά από τα «δισεκατομμύρια κομμάτια δεδομένων» που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που «χρησιμοποιούν προβλέψεις και μοτίβα για τη δημιουργία νέου περιεχομένου».

Σε μια σχετική ανάρτηση ιστολογίου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα για τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης, η Meta λέει ότι συλλέγει δημόσιες πληροφορίες στον Ιστό εκτός από την αδειοδότηση δεδομένων από άλλους παρόχους. Οι αναρτήσεις ιστολογίου, για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα κάποιου και τα στοιχεία επικοινωνίας, ανέφερε η Meta.

Η φόρμα δεν λαμβάνει υπόψη τη δραστηριότητα ενός χρήστη σε ιδιοκτησίες Meta, είτε πρόκειται για σχόλια στο Facebook είτε για φωτογραφίες Instagram, επομένως είναι πιθανό η εταιρεία να χρησιμοποιήσει δυνητικά τέτοια δεδομένα πρώτου κατασκευαστή για να εκπαιδεύσει τα παραγωγικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

Εκπρόσωπος της Meta είπε ότι το νεότερο μοντέλο ανοιχτού κώδικα μεγάλης γλώσσας Llama 2 της εταιρείας «δεν εκπαιδεύτηκε σε δεδομένα χρηστών Meta και δεν έχουμε κυκλοφορήσει ακόμα δυνατότητες καταναλωτών Generative AI στα συστήματά μας».

«Ανάλογα με το πού ζουν οι άνθρωποι, ενδέχεται να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων τους και να αντιτίθενται στη χρήση ορισμένων δεδομένων για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, αναφερόμενος σε διάφορους κανόνες απορρήτου δεδομένων εκτός των ΗΠΑ που δίνουν στους καταναλωτές περισσότερο έλεγχο. πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα από εταιρείες τεχνολογίας.

Όπως πολλοί τεχνολογικοί συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, OpenAI και Google, η Meta συγκεντρώνει τεράστιες ποσότητες δεδομένων τρίτων για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα της και το σχετικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης.

«Για να εκπαιδεύσουμε αποτελεσματικά μοντέλα που θα ξεκλειδώσουν αυτές τις εξελίξεις, απαιτείται σημαντικός όγκος πληροφοριών από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και αδειοδοτημένες», ανέφερε η Meta στην ανάρτηση του ιστολογίου. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «η χρήση δημόσιων πληροφοριών και αδειοδοτημένων δεδομένων είναι προς το συμφέρον μας και δεσμευόμαστε να είμαστε διαφανείς σχετικά με τις νομικές βάσεις που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών».

Πρόσφατα, ωστόσο, ορισμένοι υποστηρικτές του απορρήτου των δεδομένων αμφισβήτησαν την πρακτική της συγκέντρωσης τεράστιων ποσοτήτων δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Την περασμένη εβδομάδα, μια κοινοπραξία υπηρεσιών προστασίας δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ελβετία και άλλες χώρες εξέδωσε κοινή δήλωση προς τη Meta, την Alphabet, τη μητρική TikTok ByteDance, τη X (παλαιότερα γνωστή ως Twitter), τη Microsoft και άλλους σχετικά με την απόσυρση δεδομένων και την προστασία του απορρήτου των χρηστών .

Η επιστολή είχε σκοπό να υπενθυμίσει στις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης και τεχνολογίας ότι εξακολουθούν να υπόκεινται σε διάφορους νόμους περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου σε όλο τον κόσμο και «ότι προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που είναι προσβάσιμες στις ιστοσελίδες τους από την απόρριψη δεδομένων, ιδιαίτερα ώστε να συμμορφώνονται με την προστασία δεδομένων και των νόμων περί απορρήτου σε όλο τον κόσμο».

«Τα άτομα μπορούν επίσης να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες από την απόσυρση δεδομένων και οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στο να επιτρέψουν στους χρήστες να ασχοληθούν με τις υπηρεσίες τους με τρόπο προστασίας του απορρήτου», ανέφερε η ομάδα στην ανακοίνωση.

Δείτε πώς μπορείτε να διαγράψετε ορισμένα από τα δεδομένα σας στο Facebook που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης:



- Μεταβείτε στη φόρμα «Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργείται» (Generative AI Data Subject Rights) στη σελίδα πολιτικής απορρήτου της Meta σχετικά με το γενετικό AI.

- Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για «Μάθετε περισσότερα και υποβάλετε αιτήματα εδώ» (Learn more and submit requests here).

- Επιλέξτε από τρεις επιλογές που λέει ο Meta "περιγράφει καλύτερα το πρόβλημα ή την ένστασή σας" (“best describes your issue or objection).

Η πρώτη επιλογή επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση, λήψη ή διόρθωση οποιωνδήποτε από τις προσωπικές τους πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από πηγές τρίτων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Επιλέγοντας τη δεύτερη επιλογή, μπορούν να διαγράψουν οποιαδήποτε από τις προσωπικές πληροφορίες από αυτές τις πηγές δεδομένων τρίτων που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση.

Η τρίτη επιλογή είναι για άτομα που «έχουν διαφορετικό θέμα».

Αφού επιλέξετε μία από τις τρεις επιλογές, οι χρήστες θα πρέπει να περάσουν μια δοκιμή ελέγχου ασφαλείας. Ορισμένοι χρήστες έχουν σχολιάσει ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση της φόρμας εξαιτίας αυτού που φαίνεται να είναι σφάλμα λογισμικού.