Γερμανός πρέσβης: Απαράδεκτη κάθε αμφισβήτηση της ελληνικής ακεραιότητας και κυριαρχίας

Στην ανάρτησή του, ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα παραθέτει τη χθεσινή αυστηρή απάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον προκλητικό χάρτη που παρουσίασε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, όπου εμφανίζονται τα νησιά του Αν. Αιγαίου και η Κρήτη να ανήκουν στην Τουρκία.

The German?? position is clear: Any questioning of Greece‘s ?? territorial integrity and sovereignty is unacceptable. https://t.co/SgpvCfvVvP