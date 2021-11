Ν. Δένδιας σε Λουίτζι Ντι Μάιο: Οι τουρκικές προκλήσεις αφορούν και την Ιταλία

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα (Δευτέρα 8/11/2021) με τον Ιταλό ομόλογό του, Λουίτζι Ντι Μάιο. Στα θέματα συζήτησης, η Λιβύη, η ανατολική Μεσόγειος, το μέλλον της Ευρώπης και οι διμερείς σχέσεις.

Παράλληλα, κύριο αντικείμενο της σημερινής συνάντησης, ήταν η ανταλλαγή των οργάνων επικύρωσης της Συμφωνίας Οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών των δυο χωρών, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, μετά το πέρας της συνάντησης δήλωσε: «Η παρουσία μου εδώ έχει να κάνει με ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Την ανταλλαγή των οργάνων επικύρωσης της Συμφωνίας Οριοθέτησης των Θαλασσίων Ζωνών, η οποία επιτρέπει την έναρξη εφαρμογής της. Αυτή η συμβολική πράξη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Κλείνει μια εκκρεμότητα 45 ετών, και αναδεικνύει τις υποδειγματικές μας σχέσεις, με την Ιταλία. Τόσο εντός της ΕΕ, όπου συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και με τον φίλο μου υπουργό Ντι Μάιο, όσο και στο διμερές μας επίπεδο. Έχουμε στενές σχέσεις που καλύπτουν συνολικά όλο το φάσμα: εμπόριο, επενδύσεις, αφού η Ιταλία κατέχει μια από τις πιο σημαντικές θέσεις, στην ελληνική αγορά. Έχουμε πετύχει πολλά, αλλά μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα, όπως σε τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, όπου συνεργαζόμαστε στενά».

Caro @luigidimaio, è sempre un grande piacere tornare in Italia. Venendo da Corfù, mi sento quasi a casa. Come tanti Italiani si sentono a casa, quando vengono in Grecia. @ItalyMFA pic.twitter.com/I5cqC7xgzP