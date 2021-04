Μητσοτάκης: «Οι σκέψεις μας σήμερα είναι με τον λαό του Ισραήλ»

Με ανάρτηση του στο twitter (στα αγγλικά), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για την ανείπωτη τραγωδία σε θρησκευτική γιορτή στο όρος Μερόν στο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 44 πιστοί ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου, ενώ οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους εκατό.

«Οι σκέψεις μας σήμερα είναι με τον λαό του Ισραήλ. Εκ μέρους του λαού της Ελλάδας, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων του τραγικού ατυχήματος στο#MountMeron. Σας ευχόμαστε θάρρος και δύναμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Δείτε το tweet του πρωθυπουργού:

Our thoughts today are with the people of Israel. On behalf of the people of Greece I would like to express my deepest condolences to the families and loved ones of the victims of the tragic accident at #MountMeron.



We wish you courage and strength during these trying times.