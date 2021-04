Τραγωδία στο Ισραήλ: 44 πιστοί ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε θρησκευτική γιορτή (φωτο & βίντεο)

Το γιγαντιαίο ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 44 άνθρωποι, ανέφεραν κέντρο άμεσης βοήθειας και πηγές προσκείμενες σε νοσοκομείο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο", δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού).

Από την πλευρά του το νοσοκομείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία διακομίστηκαν δεκάδες από τα 100 και πλέον θύματα, ανέφερε πως καταμετρά έξι νεκρούς, κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία ανέρχεται σε τουλάχιστον 44.

Ο χώρος του τάφου του ραβίνου Σιμόν Μπαρ Γιοχάι θεωρείται από τους ιερότερους τόπους των Εβραίων. H εβραϊκή θρησκευτική γιορτή του Λαγκ Μπα Ομέρ στους πρόποδες του όρους Μερόν είναι η μεγαλύτερη συνάθροιση που έγινε στο Ισραήλ από την έναρξη της πανδημίας με δεκάδες χιλιάδες να συμμετέχουν παρά τις ανησυχίες για τη διασπορά του κορωνοϊού.



Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για κατάρρευση κάποιας εξέδρας στο σημείο, αλλά αξιωματούχοι του MDA είπαν αργότερα ότι η τραγωδία προκλήθηκε από ποδοπάτημα. Αστυνομικές πηγές είπαν στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ότι όλα ξεκίνησαν όταν κάποιοι από τους συμμετέχοντες γλίστρησαν σε σκαλιά παρασέρνοντας στην πτώση τους δεκάδες άλλους.

«Συνέβη σ’ ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Άνθρωποι έπεσαν έτσι απλά και ποδοπατήθηκαν μεταξύ τους. Ήταν μια καταστροφή», δήλωσε αυτόπτης μάρτυς στην εφημερίδα. Δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και οι τραυματιοφορείς τοποθέτησαν τις σορούς των θυμάτων καλυμμένες στο έδαφος. Η αστυνομία κάλεσε όλους να εκκενώσουν το χώρο.

