Συναντήσεις κορυφής με επίκεντρο τις κινεζικές επενδύσεις

Η Ελλάδα είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδείας του Σι σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική που πραγματοποιείται κάτω από τη σκιά της συνεχιζόμενης διένεξης Κίνας - ΗΠΑ σε εμπορικό επίπεδο.

«Έχω φέρει μαζί μου τη βαθιά φιλία του λαού μου προς τον λαό της Ελλάδας. Αυτή είναι ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού μου στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Μετά από μια ενδιάμεση στάση στη Ρόδο πριν από πέντε χρόνια, μου προκαλεί θετικά συναισθήματα το να έλθω ξανά στη χώρα αυτή, όπου το αρχαίο και το σύγχρονο συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους. Επιτρέψτε μου να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να επεκτείνω, εξ ονόματος της κυβέρνησης και του λαού της Κίνας, να στείλω θερμούς χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές προς την κυβέρνηση και τον λαό της Ελλάδας» ανέφερε ο Κινέζος πρόεδρος σε γραπτή του δήλωση.

Προπομπό της επίσκεψης Σι αποτέλεσε η είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρηματοδοτήσει με το ποσό των 100 εκατ. ευρώ το επενδυτικό πρόγραμμα της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις που η ΕΤΕπ προχωρά στη χρηματοδότηση κινεζικής επένδυσης, ενώ σε αυτή θα μετάσχουν επίσης οι Bank of China και Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), οι οποίες έλαβαν άδεια εγκατάστασης από την ΤτΕ. Σημειώνεται πως έχει προγραμματιστεί επίσκεψη του Σι στις εγκαταστάσεις της Cosco εντός της σημερινής ημέρας.