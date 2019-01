Συντριπτική ήττα για την Τερέζα Μέι - Απορρίφθηκε η συμφωνία για το Brexit

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί ποτέ κυβέρνηση της Βρετανίας σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός κάλεσε νωρίτερα τους βουλευτές να υπερψηφίσουν τη συμφωνία, επαναλαμβάνοντας πως είναι η καλύτερη δυνατή και πως υπηρετεί το εθνικό συμφέρον.

Αντίθετη ήταν η άποψη της αντιπολίτευσης με τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν να ζητά τη διεξαγωγή εκλογών και να καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

Μετά την απόρριψη της συμφωνίας η πρωθυπουργός πρέπει να επανέλθει με βελτιωμένες προτάσεις και εναλλακτικό σχέδιο στο Κοινοβούλιο μέχρι τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου.

Η απόφαση του Κοινοβουλίου αφήνει τη Βρετανία χωρίς συμφωνία για την έξοδο από την Ε.Ε. μόλις 10 εβδομάδες πριν την ημερομηνία αποχώρησης της 29ης Μαρτίου.

Σε δηλώσεις του αμέσως μόλις έγινε γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ υπογράμμισε ότι η συμφωνία που απορρίφθηκε παραμένει η μόνη λύση για την ομαλή έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε.: “Λυπούμαστε για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και καλούμε την κυβέρνηση της Βρετανίας να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της για τα επόμενα βήματα το συντομότερο δυνατό. Η Ε.Ε. των 27 παραμένει ενωμένη και υπεύθυνη όπως είμαστε σε όλη τη διαδικασία και θα αναζητήσουμε τρόπους να μειώσουμε τη ζημιά που προκαλεί το Brexit. Θα συνεχίσουμε την προετοιμασία μας για κάθε ενδεχόμενο αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου της μη συμφωνίας. Ο κίνδυνος μίας άτακτης εξόδου έχει μεγαλώσει με αυτή την ψήφο και αν και θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο θα προετοιμαστούμε για αυτό. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας στην οποία καταλήξαμε με τη βρετανική κυβέρνηση. Αυτή η συμφωνία εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος και μόνος τρόπος για την ομαλή αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε.”

“Μετά λύπης μου καταγράφω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Κάνω έκκληση στη Βρετανία να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της το συντομότερο δυνατό. Ο χρόνος σχεδόν τελειώνει”, ήταν το σχόλιο του προέδρου της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn