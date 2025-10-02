Λάουρα Κοβέσι: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ για να μείνει - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη

Στον χώρο του Τελωνείου Πειραιά, έναν τόπο με έντονο συμβολισμό σε σχέση με την εν εξελίξει έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση «Καλυψώ», παραχώρησε σήμερα συνέντευξη Τύπου η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι.

«Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει. Τέλος τα ασφαλή καταφύγια για εσάς», προειδοποίησε απευθυνόμενη σε όσους εμπλέκονται σε υποθέσεις τελωνειακής απάτης.

Στην τοποθέτησή της αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις τοποθετήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, αλλά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ «παρά τους εκφοβισμούς» και ξεκαθαρίζοντας πως «όποιος λέει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη είναι fake news».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου η Λάουρα Κοβέσι ανέφερε ότι έχει δεχτεί απειλές, αλλά δεν αναφέρθηκε σε αυτές, παρά μόνο αν πρόκειται για προσπάθειες παρεμπόδισης έρευνας.

«Το εμπόριο αυτό πρέπει να είναι δίκαιο. Υπάρχουν τελωνειακοί δασμοί και φόροι που πρέπει να καταβάλλονται πλήρως. Αυτό δεν συμβαίνει όπως θα έπρεπε. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης μεγάλα ποσά τελωνειακών δασμών δεν καταβάλλονται όπως πρέπει. Δεν οφείλεται σε μικρούς λαθρεμπόρους αλλά σε εγκληματικές οργανώσεις. Υπάλληλοι, στελέχη τραπεζών εμπλέκονται σε αυτό. Η έρευνα «Καλυψώ» είναι η μεγαλύτερη στο είδος της μέχρι και σήμερα. Εχουμε κατασχέσει χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια. Μαζί με τις ελληνικές αρχές ερευνούμε το συστηματικό παράνομο εμπόριο αγαθών στην Ευρώπη. Η ζημιά ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ», είπε αναφερόμενη στην υπόθεση «Καλυψώ».

Η Λάουρα Κοβέσι έκανε λόγο για μια «νέα ήπειρο εγκλήματος», αναφερόμενη στο ορισμένων έγκλημα στην Ευρώπη. «Η απάτη ΦΠΑ και η τελωνειακή απάτη έχει εξελιχθεί στην πλέον δυνατή απάτη στην Ε.Ε. Υπάρχουν άνθρωπο που σχεδιάζουν δολοφονίες για θέματα απάτης!».

Το άρθρο 86

Η επικεφαλής Ευρωπαία εισαγγελέας επανέλαβε την ανάγκη αλλαγής του άρθρου 86 του Συντάγματος. «Όπως προείπα έχουμε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό το άρθρο παρεμπόδισε την έρευνα μας. Αυτό είναι το ελληνικό Σύνταγμα. Ο μόνος τρόπος είναι να το αλλάξουμε. Αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν μπορούμε να παραβιάσουμε το ελληνικό Σύνταγμα, γι’ αυτό είπα ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι ξένος φορέας, δεν είναι κάτι περίεργοι τύποι στο Λουξεμβούργο. Οι εισαγγελείς μας είναι Ελληνες και είναι πολύ καλοί, το κλιμάκιο μας είναι εξαιρετικό. Αλλάξτε το ελληνικό σύνταγμα για να μη ξανασυμβεί αυτό», επέμεινε.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Απαντώντας σε ερωτήσεις που δέχτηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τους πραγματικούς αγρότες. «Κάποιοι για πολλά χρόνια έκλεβαν ευρωπαϊκά λεφτά, που έπρεπε να βοηθούν τίμιους αγρότες για να καλλιεργούν την υπέροχη αυτή χώρα, όχι για βίλες και ακριβά αμάξια. Εγινε το ακρωνύμιο της διαφοράς ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα άσχημα νέα είναι ότι όπως στην υπόθεση των Τεμπών η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει ως εκεί που μπορούσε λόγω Συντάγματος. Τα καλά νέα ότι το κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο 86».

Ειδική μνεία έκανε σε μαρτυρίες και στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ δεν θα έπρεπε γιατί παρακωλύεται η έρευνα. Οπως είπε, «δεν είναι ένα ριάλιτι σόου, μη βάζετε τους μάρτυρες να μιλούν στην τηλεόραση για να ακούν οι ένοχοι αυτά που δεν πρέπει να ξέρουν! Το γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δεν είναι ένα ξένος φορέας. Είμαστε εδώ για να μείνουμε παρά τις προσπάθειες εκφοβισμό. Προειδοποιώ τους πάντες, όποιον έχει σκοπό να παρέμβει στη δουλειά μας».

Τέμπη

Για ύπαρξη παρεμβάσεων στην υπόθεση των Τεμπών έκανε επίσης λόγο η κ. Κοβέσι τονίζοντας ότι «αφού θέλω να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια, θα πω ότι για ένα μέρος της έρευνας υπήρξαν εμπόδια λόγω αυτής της διάταξης του άρθρου 86. Η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί και για να κλείσουμε την πληγή αυτή απαιτείται απόδοση δικαιοσύνης».

Διαφθορά

Η κ. Κόβεσι ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο.

«Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Υπάρχει παντού. Το θέμα είναι πως καταγράφουμε αυτά τα φαινόμενα. Θα μιλήσω για δύο διαφορετικά φαινόμενα. Υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη μέλη.

Οταν μιλάμε για υποθέσεις τελωνειακές, δεν είναι μόνο ο λιμένας του Πειραιά εκτεθειμένος. Όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι. Η κοκαΐνη δεν έρχεται από τον ουρανό, δε χιονίζει… έρχεται από τα λιμάνια.

Υφιστάμεθα μια εισβολή από εγκληματικές οργανώσεις που έρχονται από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα. Το θέμα της διαφθοράς δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι γενικό», σημείωσε.

Σπιτάκια ανακύκλωσης

Την επιβεβαίωση ύπαρξης έρευνας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης έδωσε η κ. Κοβέσι, σημειώνοντας όμως ότι είναι σε πρώιμο στάδιο. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε ανοίξει φάκελο, πραγματοποιούμε έρευνα. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας βρισκόμαστε τώρα. Θα εξετάσουμε όλες τις διαστάσεις της υπόθεσης.

Αντιθέτως, εξήγησε ότι αν και υπήρξαν φήμες για λαθρεμπόριο στην υπόθεση των Τεμπών, δεν υπάρχουν πληροφορίες για να ανοίξει έρευνα. «Δεν θα εμμείνω, δε θα πω πολλά. Υπήρχαν φήμες για λαθρεμπόριο, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πληροφορίες για να ανοίξει έρευνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια κομμάτια πληροφοριών, που δεν δίνουν τη δυνατότητα ανοίγματος υπόθεσης λαθρεμπορίου».

Κλείνοντας τη συνέντευξη τύπου κ. Κοβέσι επιβεβαίωσε την ύπαρξη έρευνας για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.