Βloomberg: Ο Μητσοτάκης επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις για να περάσει η ελληνική κρίση στην ιστορία

Επιταχύνει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων στην αρχή της δεύτερης θητείας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς προσπαθεί να αξιοποιήσει την πλειοψηφία που εξασφάλισε για να αφήσει την ελληνική κρίση στο παρελθόν, γράφει το Bloomberg, έπειτα από τη συνέντευξή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο περιγράφει την δέσμευση του Κυρ. Μητσοτάκη για την πρόωρη αποπληρωμή 5,3 δισ. ευρώ από τα διμερή δάνεια διάσωσης που έλαβε η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές χώρες σαν ένα σαφές μήνυμα προς τους επενδυτές, στο πλαίσιο του σχεδίου του πρωθυπουργού για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως το τέλος του έτους.

Το να μην είναι πια η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης που αξιολογείται με junk, θα αποτελέσει μία συμβολική στιγμή για την Ελλάδα, 13 χρόνια αφότου τα πρώτα κύματα της κρίσης χρέους την είδαν να υποβαθμίζεται, σημειώνει το Bloomberg.

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis tells @flacqua that Greece will repay two years of bailout loans ahead of schedule, in a confident signal to financial markets at the start of his second term in office https://t.co/NbUFFv517U pic.twitter.com/vpaZtUc9eb