Το παρασκήνιο για την εκλογή προέδρου στον ΣΕΒ, τι αναμένουμε από Μυτιληναίο την Πέμπτη και το ΧΑ

Το δίλημμα Παπαλεξόπουλου και η επιμονή Τσέτη

Εύλογα η προσοχή είναι στραμμένη στον δις πρόεδρο Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και το αν θα ανακοινώσει την πρόθεση του να είναι για τρίτη φορά επικεφαλής του Συνδέσμου. Θα προχωρήσει ο και πρόεδρος του δ.σ του ομίλου ΤΙΤΑΝ Cement International σε μία τέτοια κίνηση; Στην προ ημερών ξενάγηση ημών των δημοσιογράφων στις εγκαταστάσεις στο Καμάρι/Βοιωτίας ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ήταν "σφίγγα" ωστόσο, από τις κατ' ιδίαν συζητήσεις διαφαινόταν το ενδεχόμενο μίας υποψηφιότητας του ανάλογα με την ροή των εξελίξεων.

Υποθέτοντας πως στο διάστημα που θα ακολουθούσε είτε θα βρισκόταν κοινός τόπος μεταξύ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και Ιουλίας Τσέτη είτε οι 2 διεκδικητές θα άνοιγαν παράθυρο για συμβιβαστική πρόταση από την πλευρά του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου. Πλην όμως, η πλευρά Τσέτη εμφανίζεται διεκδικητική- μάλιστα προς τούτο έχει αποσταλεί σχετικό Save the Date (για μετά το Πάσχα) πιθανότατα για μία από κοντά ενημέρωση του Τύπου-στις εγκαταστάσεις της UniPharma-. Πρακτικά η Ιουλία Τσέτη- εμφανίζεται αποφασισμένη να διεκδικήσει την προεδρεία του ΣΕΒ ( * ) με ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει για την στάση του νυν προέδρου.

Θα είχε λόγο ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος να διεκδικήσει και τρίτη θητεία; δεδομένης της αδιαπραγμάτευτης θέσης της επικεφαλής του φαρμακευτικού ομίλου; και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται αποστασιοποιημένος, τηρώντας εύλογα σιγή ασυρμάτου. Πιθανόν την Τρίτη να γνωρίζει η επιχειρηματική κοινότητα περισσότερα, σε κάθε περίπτωση, όπως σημείωνε μέλος του δ.σ από την παλαιά φρουρά, αν μη τι άλλο οι εκλογές στον ΣΕΒ θα έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον.

Mytilineos: προσοχή στην Πέμπτη

Την Πέμπτη ανακοινώνει αποτελέσματα πρώτου 3μηνου 2024 ο όμιλος. Κατά τα συνήθη, από τους πρώτους που ανοίγουν την αυλαία (απόλυτα εναρμονισμένος με την πάγια πολιτική των εισηγμένων σε Wall Street, City e.t.c) με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στο ενδεχόμενο δηλώσεων/τοποθέτησης του Ευάγγελου Μυτιληναίου σε ζητήματα που αφορούν από την διπλή εισαγωγή/διαπραγμάτευση, την επένδυση για την παραγωγή γαλλίου (ικανή να καλύψει τις ανάγκες της Ε.Ε, όπως δήλωσε τελευταία) μέχρι την πολιτική αποδοχών ή ακόμη και το talk of the town πια περί επαφών με τον Μιχάλη Τσαμάζ. Ενδιαφέρον έχει επίσης η διευκρίνιση ότι "...το δ.σ θα συνεργαστεί με τους μετόχους προκειμένου να διασφαλιστεί πως τα σχόλια τους θα αξιολογηθούν προσηκόντως...". Προφανώς πρόκειται για απάντηση της διοίκησης σε σχετικές αιτιάσεις ξένων διαχειριστών.

Αυτά, μόνον εδώ, στο ΧΑ

Συνεχίζεται η ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου 3μηνου 2024 στην Wall Street, ανοίγει η αυλαία και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την Τετάρτη θα γίνουν γνωστά τα μεγέθη της Sarantis, μία μέρα αργότερα της Mytilineos. Ωστόσο, στο ίδιο διάστημα θα συνεχιστεί η ανακοίνωση μεγεθών τέταρτου 3μηνου 2023 ( ! ), με το 50% των εισηγμένων να μην τα έχει ανακοινώσει ακόμη. Πρακτικά η αγορά δεν γνωρίζει το οικονομικό αποτέλεσμα των μισών εταιρειών, για το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου2023, μέχρι σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου, μία εβδομάδα πριν την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Αυτό γιατί, οι καθ' ύλην αρμόδιες Αρχές διατηρούν- ακόμη- το ειδικό πλαίσιο που είχε θεσπιστεί λόγω Covid. Και, μετά μας φταίει η JPMorgan...

