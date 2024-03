Αρωμα γυναίκας για την προεδρία του ΣΕΒ, η Cynergy, το ταμπλό, το placement και η Π. Πετρόπουλος

ΣΕΒ: Σπύρος Θεοδωρόπουλος και Ιουλία Τσέτη για την προεδρία

Τον Ιούνιο 2024 λήγει και η δεύτερη θητεία του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου ως προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Κοινός τόπος στην Ξενοφώντος 5, πως ο εκλεγείς την πρώτη φορά Ιούνιο του 2020 και δεύτερη 2 χρόνια αργότερα- δεν προτίθεται να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τρίτη σερί θητεία στην ηγεσία του ΣΕΒ. Σημειωτέον πως, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος Ιούνιο 2022 αποχώρησε από την προεδρεία της ΤΙΤΑΝ Cement International- με τον Marcel Konstantin Cobuz με τον Έλληνα παράγοντα να διαδέχεται στον Τάκη Αράπογλου σε έτερη υψηλόβαθμη θέση στον Ομιλο.

Επίσης κοινός τόπος στον Σύνδεσμο πως, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενδιαφέρεται για την κορυφαία θέση των βιομηχάνων- άλλωστε είναι ένας εκ των τριών αντιπροέδρων και ο αρχαιότερος μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τον Ιούνιο η διαδικασία πλην όμως γνωστό ότι-συνήθως- Μάρτιο συμφωνείτε το όνομα που θα προταθεί- προκειμένου να υπάρξει συναίνεση μεταξύ των μελών- και από αυτή την άποψη ενδιαφέρον έχει η προωθούμενη πρόταση για υποψηφιότητα της Ιουλίας Τσέτη.

Η "σιδηρά κυρία" της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας- CEO από το 2010 του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)- Unipharma, Intermed, UniHerbo κ.α.- "παίζει" ως αουτσάϊντερ και εναλλακτική πρόταση και στη λογική της προώθησης γυναικών σε καίριες διοικητικές θέσεις. Η "αριθμητική" του δ.σ του ΣΕΒ μπορεί να μην είναι υπέρ της Ιουλίας Τσέτη- καθότι μόλις η ιδία και άλλες 3 συμμετέχουν (*) στο 25μελές όργανο, αλλά η διεθνής τάση θα μπορούσε να παίξει ρόλο. Πέραν της Ιουλίας Τσέτη, οι άλλες 3 γυναίκες-μέλη είναι οι: Πέγκυ Αντωνάκου ( Γενική Διευθύντρια Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης), Νάγια Καλογεράκη (Chief Operating Officer της Coca-Cola HBC A.G. (CCHBC) και Ασημίνα Τζίκα (ELVIAL).

Cenergy Holdings: Eνα placement μπορεί να κάνει τη... διαφορά

Εως τα νέα υψηλά των 7,67 ευρώ ενισχύθηκε η μετοχή του ομίλου- που μέσω των Σωληνουργείων Κορίνθου- Ελληνικών Καλωδίων- εκτείνεται σε ευρύτατο φάσμα κατασκευών-εφαρμογών διεθνώς με πωλήσεις 1,63 δισ. λειτουργική κερδοφορία 213,8 εκατ. και ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους 73 εκατ. (προς τούτο η διανομή μερίσματος 0,08/μτχ). Στόχος της διοίκησης η στρατηγικού χαρακτήρα επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ- για αυτό και οι συζητήσεις παλαιότερα με την δανέζικη Orsted προκειμένου ακόμη και μέσω μετοχικής σχέσης να δραστηριοποιηθεί παραγωγικά σε μία αγορά με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης- το deal με τους Δανούς δεν προχώρησε- καθώς υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν από την αμερικανική αγορά- όμως ο προσανατολισμός για τον ελληνικό όμιλο δεν άλλαξε.

Αυτή την φορά το σχέδιο κατασκευής παραγωγικής μονάδας για επίγεια καλώδια στις ΗΠΑ είναι "πάνω στο τραπέζι" και από αυτή την άποψη δεδομένου του "σφικτού" free float δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο στρατηγικής συνεργασίας με ευρωπαϊκό ( ; ) όμιλο. Στα 1,424 δισ. η χρηματιστηριακή αξία της Cenergy Holdings, με την Viohalco να ελέγχει το 79,78% του μ.κ To ενδεχόμενο ενός placement- για ποσοστό στο 6%-8%- έχει παίξει 2-3 φορές στην αγορά, μάλιστα την πρώτη (Ιούνιος 2021) είχε φτάσει μέχρι το παρά 5' της ανακοίνωσης- για να μην προχωρήσει τελικά, με την πλευρά της Viohalco να θεωρεί under value το τίμημα.

Τότε η μετοχή της Cenergy Holdings ήταν στα 2,58 ευρώ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για διάθεση με μικρό discount (στα 2,45 ευρώ). Χθες στο ταμπλό η μετοχή "έκλεισε" στα 7,49 ευρώ- έχοντας προηγηθεί η καταγραφή νέου ιστορικά υψηλού-. Ωστόσο, πηγή με γνώση του παρασκηνίου εκτιμούσε πως βάσει του ανεκτέλεστου που έχει ο Ομιλος μία fair value τιμή θα ήταν πάνω από τα 10 ευρώ.

Π. Πετρόπουλος: Ηλεκτροκίνηση και στρατηγικός

Νέα άνοδος για τη μετοχή χθες, έως τα 10,30 ευρώ (τελική στα 10,15) με συναλλαγές 21.300 τμχ. Η εισηγμένη έχει επενδύσει σημαντικά στην ηλεκτροκίνηση- γνωστό πως αντιπροσωπεύει την κινεζική BYD, όπως και το ότι αρχές Ιανουαρίου ακυρώθηκε, για τεχνικούς λόγους, το τέταρτο σκέλος του διαγωνισμού του υπ. Μεταφορών για την προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων-.

Ωστόσο, μέσα Φεβρουαρίου παραδόθηκαν 5 ηλεκτρικά λεωφορεία BYD στον δήμο Περιστερίου. Η εταιρεία υλοποιεί-από πέρυσι- το πρόγραμμα Ecoshift, με στόχο την προσαρμογή των εργασιών της στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Ως πρώτο αποτέλεσμα των συγκεκριμένων επενδύσεων αποτελεί το δρομολογούμενο λανσάρισμα ηλεκτρικού scooter μέσα στο 2024.

Η εισηγμένη διαθέτει μεν ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση, ωστόσο θα μπορούσε να αντλήσει σημαντική ρευστότητα από την πώληση του πακέτου ιδίων μετοχών- 7,45% του μ.κ με χαμηλό μέσο κόστος κτήσης- Το συγκεκριμένο ποσοστό φέρεται πως θα μπορούσε να αποτελέσει 'κλειδί" στρατηγικού (ή και μετοχικού ) χαρακτήρα συνεργασία. Ενδεχομένως για αυτόν τον λόγο οι βασικοί μέτοχοι να μην έχουν προχωρήσει, μέχρι σήμερα, στην ακύρωση ενός σημαντικού μειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας τους. Στα 71,7 εκατ. η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Στις 14 Ιανουαρίου 2021 οι Τρύφωνας Νάτσης και Δέσποινα Παντοπούλου είχαν αποκτήσει το 6,02% του μ.κ

================================================

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές