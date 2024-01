Σε πλήρη ιδιωτικοποίηση το εγχώριο banking, το τρίγωνο Αττική οδός- Εγνατία - ΒΟΑΚ και η Autohellas

Eθνική και Πειραιώς πάνε για απογαλακτισμό από το ΤΧΣ

Για τις αρχές Μαρτίου υπολογίζουν οι επαγγελματίες της αγοράς πως, θα γίνει η διάθεση μέρους ή όλου του 27% που έχει το ΤΧΣ στην Πειραιώς. To πως θα προχωρήσει το placement, ενόσω οι βουλές κυβέρνησης-συμβούλων διίστανται, πιθανόν να αποσαφηνισθεί μετά το road show της JPMC στην Νέα Υόρκη (25/1) και την ολοκλήρωση του investment tour πολυμελούς ομάδας της τράπεζας υπό τον Χρήστο Μεγάλου. Γνωστό πως, η μεν μία πλευρά θα ήθελε έναν "βασικό μέτοχο μειοψηφίας" (όπως λ.χ. με το 9% της Alpha Bank στην Unicredit) η δε άλλη διαδικασία "πλειοδοτικού χτισίματος" ακόμη και για το 27% του μ.κ.

Ειδικότερα οι σύμβουλοι (Goldman Sachs και UBS) επικαλούνται την θεαματική υποδοχή που είχε το placement της Εθνικής και το premium που διαμορφώθηκε έκτοτε. Θυμίζουν πως, μέσα Νοεμβρίου διατέθηκε το 22% του μ.κ κυρίως ξένοι αλλά και έλληνες πρόσφεραν 8 plus δισ. στην τιμή των 5,3 ευρώ/μτχ. Εως τα 7,014 ευρώ στην χθεσινή συνεδρίαση, δλδ σε 2 μήνες απόδοση για όσους τοποθετήθηκαν πάνω από 30%, not bad. Γιατί όχι και για την Πειραιώς, υποστηρίζει αυτή η πλευρά παραπέμποντας και στην σύνθεση των funds, με τα 2 / 3 να αναφέρονται ως only long. Με κατανομή 40% από Ευρώπη, 40% από ΗΠΑ και 20% από υπόλοιπες αγορές.

Η παρουσία ονομάτων (Fidelity, BlackRock, Norges, Capital e.t.c ) ενδεχομένως να προδιαθέτει για ανάλογη συμμετοχή για την Πειραιώς. Μάλιστα η ίδια πλευρά επικαλείται το ενδεχόμενο διαδοχικών διαθέσεων, δλδ αρχές Μαρτίου το 27% της Πειραιώς και μέσα Μαϊου το 18,39% της Εθνικής. Πως; Ακριβώς με την λήξη του 6μηνου lockout για την διάθεση του υπόλοιπου ποσοστού του Ταμείου να δοθούν μέσα στο πρώτο 6μηνο του έτους -πριν τις ευρωεκλογές (6-9 Ιουνίου), την συνεδρίαση της ΕΚΤ που -εάν όλα πάνε καλά- θα αρχίσει τη μείωση των επιτοκίων (κατά 25 μ.β)- και περίπου την περίοδο που θα "τιμολογούνται" οι διανομές κερδών (2023) σε μετόχους/επενδυτές. Εχει πολλά επιχειρήματα η πλευρά των Goldman Sachs-UBS, προφανώς και ο Χρήστος Μεγάλου προκειμένου να πείσουν τα funds για ένα on block placement (για το 27%). Θα πείσουν και την κυβέρνηση; Ετσι ώστε με το best case scenario, τέλος 6μηνου να έχει ιδιωτικοποιηθεί πλήρως το εγχώριο συστημικό banking. Για να δούμε.

Το retail bond της Autohellas, η συγκυρία και οι στόχοι Βασιλάκη

Αύριο Τετάρτη "βγαίνει" το εταιρικό ομόλογο της Autohellas. Εκδοση για έως 200 εκατ. 5ετούς διάρκειας (προτιμήθηκε από το 7ετούς προκειμένου να επιτευχθεί "τιμολόγηση" πέριξ του 4%-4,25%). Επιδίωξη της πλευράς Βασιλάκη να πετύχει ένα κόστος -έστω κατά τι- χαμηλότερο του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου (βραχυπρόθεσμων-μακροπρόθεσμων δανείων/στο 4,25% με 5,25%) με πολύ πιθανή τη μείωση του cost funding. Για το συγκεκριμένο ομολογιακό, το fpress αναφέρθηκε (11/1) σε επί μέρους αστερίσκους, αν και τα μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, δεν αποτυπώνονταν στην προτιμολόγηση.

Από την εισηγμένη ενημερωθήκαμε, ότι από το ομολογιακό των 104 εκατ. ευρώ με συγχρηματοδότηση από το ΤΑΑ (κατά 50%) δεν έχει εκταμιευθεί ούτε ευρώ. Συνεπώς, η έκδοση πηγαίνει καλά, η εταιρεία συγκεντρώνει 200 εκατ. ενισχύοντας έτι περισσότερο τα κεφάλαια-ταμείο της. Τι σημαίνει αυτό; συνεκτιμώντας το πόσο μεθοδικά ενεργεί ο βασικός μέτοχος. Με 100 εκατ. αποπληρώνει Alpha Bank-65 εκατ.- Πειραιώς-Eurobank από 20 και 15 εκατ. αντίστοιχα, μένουν 56 εκατ. για αναβάθμιση-ανανέωση στόλου και 39,4 εκατ. για κεφάλαιο κίνησης. Τα fees της έκδοσης υπολογίζονται σε 4,6 εκατ. Δηλαδή στα διαθέσιμα μέσω ΤΑΑ η διοίκηση προσθέτει άλλα 56 εκατ. (net κεφάλαιο). Παράλληλα δεν είναι τυχαίος ο χρονισμός της έκδοσης, μέσα Ιανουαρίου αρκετά πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, κυρίως όμως της υπογραφής των μεγάλων συμβάσεων (για lease εταιρειών, για μακροχρόνια μίσθωση κ.λ.π).

Η "Αττική Οδός" και το τρίγωνο με Εγνατία και ΒΟΑΚ

Μπορεί να γράφονται πολλά "δεξιά & αριστερά" και να φημολογούνται περισσότερα για το τι μέλλει γενέσθαι. Θα περιοριστούμε στα γεγονότα, ειδικότερα όσον αφορά στην στάση των τραπεζών που θα χρηματοδοτήσουν- ούτως ή άλλως- ένα τόσο μεγάλο project. Κατ' αρχήν, επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στο σχήμα της European Bank for Recontruction and Development- μένει να συμφωνηθεί το τελικό ποσό- όπως και το Ο.Κ της Πειραιώς.

Προφανώς θα συμφωνήσουν Eurobank, Alpha Bank μένει να φανεί τι κεφαλαιακό βάρος θα μπορέσουν να σηκώσουν Optima Bank, Attica Bank. Πολύ πιο ευέλικτη η πρώτη (από τις μη συστημικές, καθώς δεν βαρύνεται με NPLs e.t.c) μάλιστα επιδιώκεται η συμμετοχή σε χρηματοδοτήσεις που ως εγγύηση έχουν ρευστό (cash cow η "Αττική Οδός"). Το "πλαίσιο όρων" υπολογίζεται να έχει υπογραφεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, στη συνέχεια να υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τα περαιτέρω. Οσον αφορά τα κάθε λογής σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, θα δείξει σύντομα εάν και πως θα εξελιχθεί κάποιο.

Ωστόσο, είναι κοινός τόπος πως εάν "λυθεί" η μία πλευρά του τριγώνου αυτόματα θα ενεργοποιηθεί η "λύση" των άλλων δύο. Αναφέρομαι στις: Εγνατία Οδός και ΒΟΑΚ, με νεότερα να έρχονται και από την πλευρά της "Εγνατίας Οδού".

