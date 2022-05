Σχεδόν 25 εκατ. τόνοι σιτηρών είναι αποκλεισμένοι στην Ουκρανία και δεν μπορεί να μεταφερθούν εκτός χώρας λόγω δυσκολιών στις υποδομές και των αποκλεισμένων λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της Μαριούπολης, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Οι αποκλεισμοί θεωρούνται ένας από τους παράγοντες που ευθύνονται για τις υψηλές τιμές τροφίμων, που ανήλθαν τον Μάρτιο σε επίπεδα ρεκόρ ύστερα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πριν υποχωρήσουν και πάλι ελαφρώς τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον FAO.

Πόλεμος στην Ουκρανία - Αναφορές για νέο χτύπημα σε ρωσική φρεγάτα στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ουκρανία ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη στον κόσμο χώρα εξαγωγής αραβοσίτου την περίοδο 2020/21 και η έκτη μεγαλύτερη στις εξαγωγές σίτου, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Σιτηρών.

«Είναι μια σχεδόν αλλόκοτη κατάσταση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία με σχεδόν 25 εκατ. τόνους σιτηρών, που θα μπορούσαν να εξαχθούν, αλλά δεν μπορούν να βγουν εκτός χώρας λόγω έλλειψης υποδομών και αποκλεισμών των λιμανιών», δήλωσε ο Γιόσεφ Σμιντχούμπερ, αναπληρωτής επικεφαλής της διεύθυνσης Αγορών και Εμπορίου του FAO σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων από τη Γενεύη.

Ο Σμιντχούμπερ δήλωσε ότι τα γεμάτα σιλό μπορεί να οδηγήσουν σε ελλείψεις σε αποθηκευτικούς χώρους κατά την επόμενη συγκομιδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

«Παρά τον πόλεμο οι συνθήκες συγκομιδής δεν φαίνονται τόσο τρομερές. Αυτό θα μπορούσε πραγματικά να σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής αποθηκευτική δυναμικότητα στην Ουκρανία, ιδίως εάν δεν ανοίξει διάδρομος σίτου για εξαγωγή από την Ουκρανία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Άλλη ανησυχία είναι οι αναφορές ότι κάποιοι αποθηκευτικοί χώροι σιτηρών έχουν καταστραφεί στις συγκρούσεις στην Ουκρανία, δήλωσε ο ίδιος, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/sxedon-25-ekat-tonoi-sitiron-einai-apokleismenoi-stin-oukrania-symfona-me-ton-oie

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram