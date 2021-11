Συνέδριο Next is now 2021: Στο επίκεντρο η τουριστική ανάπτυξη στην ψηφιακή εποχή

Η τουριστική ανάπτυξη στην ψηφιακή εποχή βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του δεύτερου πάνελ του συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές».

Η τουριστική ανάπτυξη στην ψηφιακή εποχή βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του δεύτερου πάνελ του συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, με συν-διοργανωτές την Next is Now και την Dome Consulting.

Στην ανάπτυξη μιας νέας ταξιδιωτικής «αγοράς», εκείνης των digital nomads αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Αθανάσιος Στάβερης, γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατά την εισήγησή του στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές.

ADVERTISING

«Αυτό που επιλέγουν είναι να έχουν τη δυνατότητα ίντερνετ, ίσως και παραπάνω από την τηλεφωνική επικοινωνία», τόνισε, εστιάζοντας στην ανάγκη μίξης δορυφορικών και επίγειων. Ο Αθανάσιος Στάβερης τόνισε ότι πλέον οι digital nomads μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και να δουλεύουν με υψηλές ταχύτητες μέσω δορυφόρου. Μάλιστα, εστίασε στις συζητήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των αρμόδιων φορέων σχετικά με το πώς μπορούν οι υπάρχουσες και μελλοντικές υποδομές να ενισχύσουν την αγοράς των digital nomads.

Από την πλευρά της η Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης & Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενη στους digital nomads, τόνισε ότι είναι προφανές ότι δεν αρκεί ένα θεσμικό πλαίσιο. «Χρειάζεται μεγαλύτερη επένδυση στα κίνητρα. Απαιτείται ένα συνεκτικό σχέδιο. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία», τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στη σημασία των ψηφιακών περιηγήσεων. «Η τουριστική εκπαίδευση και η κατάρτιση παραμένει ζητούμενο πέρα από ευχολόγια. Αυτό που λείπει είναι ο σχεδιασμός», είπε χαρακτηριστικά.

Στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που έχει στο χαρτοφυλάκιό του το Υπερταμείο αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ). «Έχουμε ένα real estate που είναι μεγάλο και είναι κυρίως στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ. Εχουμε μία εικόνα για κάποια ακίνητα, όχι για όλα. Στο στρατηγικό μας σχέδιο είναι να δούμε τι έχουμε και τι αξίζει. Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θα κάνουμε ένα valuation των ακινήτων, θα προχωρήσουμε σε ωρίμανση και αξιοποίηση των ακινήτων. Είμαστε δημοσίου σκοπού, αλλά θέλουμε να λειτουργούμε με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Μιλάμε με Ελληνες και ξένους επενδυτές για να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τα ακίνητά μας. Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Εχουμε ένα πάρα πολύ καλό θετικό momentum. Μέσα στο 2022 θέλουμε να προχωρήσουμε τα περισσότερα από αυτά», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου.

«Για να γίνεις περιζήτητος πρέπει να διαφημίζεις τα κάλλη σου», είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Τσαπρούνης, ανώτερος διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της WIND Ελλάς, ο οποίος εστίασε στην προσέλκυση των ψηφιακών νομάδων. «Μέσα στην πανδημία στο τοπικό μας κατάστημα στην Καλαμάτα δεχθήκαμε πολλές αιτήσεις από ψηφιακούς νομάδες που ήθελαν να μείνουν κατά την πανδημία στην περιοχή. Ηθελαν τρία πράγματα, αξιόπιστο ίντερνετ, υψηλές ταχύτητες και back up. Σε τρεις πόλεις προσπαθούμε να κάνουμε κάτι οργανωμένο, στην Ερμούπολη, στο Ηράκλειο και στην Καλαμάτα», είπε και ανέδειξε την ανάγκη θέσπισης πρόσθετων κινήτρων. «Το 5G θα αλλάξει τα δεδομένα είναι στη βιομηχανία, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 40% της πληθυσμιακής κάλυψης και επεκτείνεται με γρήγορους ρυθμούς. Είμαστε στην αρχή. Το τρένο της ψηφιακής επανάστασης είναι τόσο γρήγορο που δεν πρέπει να χάσουμε τη στάση μας», τόνισε.

«Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε δώσει 1,5 δισ. ευρώ σε 14.000 δάνεια», είπε ο Παναγιώτης Θεοδώρου, επικεφαλής του Τομέα Στρατηγικής & Εμπορικής Ανάπτυξης, Eurobank. Αναφέρθηκε δε στο πρόβλημα που εντοπίζεται κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις, λέγοντας πως δεν γνωρίζουν τα προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν και δεν γνωρίζουν πώς θα καταρτίσουν ένα επενδυτικό σχέδιο. Ο επικεφαλής του Τομέα Στρατηγικής & Εμπορικής Ανάπτυξης της Eurobank τόνισε ότι η Eurobank έχει δημιουργήσει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου μπορεί κάθε επιχειρηματίας να βάλει τον κωδικό δραστηριότητας της εταιρείας του και να δει σε ποιο πρόγραμμα είναι επιλέξιμη, ενώ αναφέρθηκε και στη θερμοκοιτίδα egg. Ο Παναγιώτης Θεοδώρου είπε, μάλιστα, ότι υπάρχουν προγράμματα μέσω των οποίων μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση νέα παιδιά που έχουν μία ιδέα την οποία θέλουν να αναπτύξουν.

«Χωρίς εξασφάλιση δίνουμε δάνεια σε παιδιά που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα. Υπάρχουν τρόποι να χρηματοδοτηθούν πέρα από τα στενά όρια των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η ψηφιακή εποχή στον χώρο της εκπαίδευσης έχει έρθει, είναι χθες. Είχαμε 1,5 εκατ. ώρες ψηφιακής τηλεκπαίδευσης στον όμιλό μας. Αν ο χώρος της κατάρτισης και της εκπαίδευσης είναι έτοιμος για την ψηφιακή εποχή, φάνηκε. Οι σπουδαστές αντεπεξήλθαν σε όλη αυτή την απαίτηση της εποχής μας», είπε, μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, πρόεδρος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου & ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Τον συντονισμό του πάνελ ανέλαβε η δημοσιογράφος Κάτια Μακρή.

Πηγή: real.gr