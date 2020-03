Η ώρα του Eurogroup

Ο πρόεδρος του οργάνου, Μάριο Σεντένο, έχει τονίσει από την Παρασκευή πως στόχος είναι να υπάρξει μία ολοκληρωμένη απάντηση απέναντι στην κρίση. Οι αναθεωρημένες προβλέψεις αναφέρουν πως λόγω της επιδημίας η ευρωπαϊκή οικονομία θα περάσει σε ύφεση, ενώ μόλις 1,5 μήνα οι εκτιμήσεις μιλούσαν για ανάπτυξη 1,2%.

Europe must respond vigorously to this enormous threat to our society. Tomorrow at 15h (CET) I will lead a video call with EU finance ministers on our response to the spread of the coronavirus. #Eurogroup