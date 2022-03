Τα λεφτά δεν αγοράζουν... την αγάπη - Παράτησε τον Έλον Μασκ για γνωστή τρανς ακτιβίστρια

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της συνέντευξής της στο Vanity Fair, η Grimes ανακοίνωσε πως χώρισε ξανά με τον Έλον Μασκ (Elon Musk).

Πρόκειται για την Τσέλσι Μάνινγκ, πρώην αξιωματικό του αμερικανικού στρατού και πληροφοριοδότρια του ιδρυτή των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο περιοδικό και μάλιστα, τότε ανακοίνωσε και τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της με τον επιχειρηματία, αλλά και την επανασύνδεσή τους. Ένα της νέο tweet όμως, αλλάζει τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, η εκκεντρική καλλιτέχνιδα έγραψε: «Εγώ και ο E έχουμε χωρίσει από όταν δημιουργήθηκε αυτό το άρθρο, όμως είναι ο καλύτερός μου φίλος, ο έρωτας της ζωή μου και η ζωή μου και η τέχνη μου είναι αφιερωμένες τώρα στην αποστολή του. Νομίζω ο Devin πάντως έγραψε αυτό το κομμάτι της ιστορίας πολύ καλά».

A bit of fact checking: I am not a capitalist democrat. I don’t ascribe to any political party or economic model that currently exists. I think I was referring to how I am perceived but that is not my actual stance.