Led Zeppelin: «Στον Jimmy Page άρεσαν οι 14χρονες» - Μυστικά και τέρατα σε νέα βιογραφία της μπάντας

«Δεν ήταν μυστικό ότι στον Τζίμι Πέιτζ άρεσαν τα νεαρά κορίτσια». Νέο βιβλίο για το θρυλικό συγκρότημα των Led Zeppelin δημιουργεί αντιδράσεις στους κόλπους του #MeToo με περιγραφές και σκηνικά για ερωτικές συνευρέσεις με ανήλικες, απόπειρες βιασμού, ναρκωτικά και κακοποίηση ανηλίκων.

Οι Led Zeppelin είναι ένα από τα δημοφιλέστερα στην ιστορία της μουσικής. Αναδύθηκαν μέσα από τη βρετανική blues σκηνή και είναι ένα από τα δέκα πρώτα συγκροτήματα σε πωλήσεις, στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αποτελούνταν από τον Τζίμι Πέιτζ (κιθάρα, μαντολίνο, θερεμίν), τον Ρόμπερτ Πλαντ (φωνητικά, φυσαρμόνικα), τον Τζον Πολ Τζόουνς (μπάσο, πλήκτρα, μαντολίνο, φλογέρα ) και τον Τζον Μπόναμ (τύμπανα). Θεωρούνται πρωτοπόροι στην δημιουργία νεότερων ειδών μουσικής, όπως το χέβι μέταλ και το χαρντ ροκ (που κυριάρχησαν τις δεκαετίες του '70 και του '80) και η μουσική τους είχε επιρροές από άλλα είδη, όπως η μπλουζ και το ροκ εντ ρολ.

Ανάλογα με το ποιον θα ρωτήσεις οι Led Zeppelin μπορεί να είναι το καλύτερο ή το χειρότερο συγκρότημα του κόσμου. Η νέα βιογραφία του συγκροτήματος με τίτλο «Led Zeppelin: The Biography» από τον συγγραφέα Bob Spitz, δίνει λόγους στον αναγνώστη μάλλον να τους αντιπαθήσει, παρά να εκτιμήσει τη μουσική τους ιδιοφυΐα. Ο Spitz παρουσιάζει όλο το μέγεθος του εγωισμού της μπάντας - σεξ με ανήλικες, ναρκωτικά, περιστατικά βίας - και διηγείται γεγονότα που στη σημερινή εποχή θα έφταναν στα δικαστήρια.

Η λέξη «όχι» ήταν άγνωστη για τους Zeppelin που ήταν νέοι, είχαν φήμη και άπειρα λεφτά να ξοδέψουν. Ο συγγραφέας μίλησε με δεκάδες εμπλεκόμενους και ισχυρίζεται ότι επιβεβαίωσε πως οι ιστορίες που εμπεριέχονται στο βιβλίο ήταν σε μεγάλο βαθμό αληθινές.

Mια ζεστή μέρα Μαΐου του 1973 - γράφει η Daily Mail παραθέτοντας αποσπάσματα από το βιβλίο - η πισίνα στον τελευταίο όροφο του Continental Hyatt House Hotel στο Λος Άντζελες ήταν γεμάτη από ανήλικα κορίτσια. Το σκηνικό είχε στηθεί για ένα ακόμη ξέφρενο πάρτι των Led Zeppelin. Τα νεαρά κορίτσια βουτούσαν στο νερό ζαλισμένα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ενώ τα μέλη του συγκροτήματος και οι φίλοι τους τα παρακολουθούσαν. Ο Τζίμι Πέιτζ, κιθαρίστας και μεγάλο αστέρι του πιο καυτού ροκ συγκροτήματος του κόσμου, παρακολουθούσε από απόσταση. Δεν ήξερε κολύμπι και, εξάλλου, είχε ήδη διαλέξει αυτήν που ήθελε -την 14χρονη Λόρι Μάτιξ.

Αργότερα, όπως ισχυρίζεται το κορίτσι, δύο από τους μάνατζερ των Led Zeppelin, την έβαλαν με το ζόρι σε μια λιμουζίνα, την απείλησαν με βία αν αντιστεκόταν και την οδήγησαν στο Hyatt House Hotel για ένα ερωτικό ραντεβού με τον Πέιτζ στη σουίτα του… «Ήμουν πολύ μικρή, και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ήταν 29 και ήμουν 14, ήταν σαν πρίγκιπας. Δεν ήταν μυστικό ότι του άρεσαν οι μικρές κοπέλες». Ισχυρίζεται πως ο Πέιτζ τηλεφώνησε στη μητέρα της για να βεβαιωθεί ότι δεν θα τον έστελνε στη φυλακή για αποπλάνηση ανηλίκου. Η μητέρα της Λόρι σχεδόν θριαμβολόγησε, καθώς εκείνη ήταν που είχε οδηγήσει την ίδια της την κόρη στο ξενοδοχείο της μπάντας.

«Οι ιστορίες που άκουσα για τους Zeppelin με τρόμαξαν. Ιδιαίτερα εκείνες που είχαν να κάνουν με τα λεφούσια ανήλικων κοριτσιών που βρέθηκαν στο δρόμο τους. Ήταν κορίτσια, 12 και 14 ετών και οι Led Zeppelin είχαν σχέσεις μαζί τους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους…» λέει ο συγγραφέας. Οι Zeppelin δεν ήταν οι μόνοι! Όταν ο Bob Spitz πήρε συνέντευξη από τον Σερ Πολ Μακάρντνεϊ για το τελευταίο του βιβλίο για τους Beatles, εκείνος του είπε ότι και οι Beatles πολιορκούνταν από ανήλικα κορίτσια. Η διαφορά ήταν ότι οι Beatles δεν έλεγαν «ναι», «Πάντα αναζητούσαν γυναίκες της ηλικίας τους».

Ο Spitz αποκάλυψε επίσης ότι ο Ρίτσαρντ Κόουλ, ο άνθρωπος που διοργάνωνε τις περιοδείες των Zeppelin ήταν αυτός που επέλεγε τα πιο όμορφα κορίτσια ανάμεσα στο κοινό των συναυλιών και στα λόμπι των ξενοδοχείων για να κάνουν σεξ με τα μέλη του συγκροτήματος. Οι φανς - σύμφωνα με το βιβλίο - ήταν 13, 14, ίσως 15. «Τα κορίτσια απλώς εμφανίζονταν, έρχονταν από το πουθενά. Ήταν ως επί το πλείστον παιδιά χωρίς καμιά γονική επιτήρηση. Οι πατεράδες ήταν άφαντοι και οι μητέρες τους δεν ενδιαφέρονταν διόλου γι' αυτά».

Ο Spitz αναφέρει ότι είναι αποκαλυπτικό για τις συμπεριφορές της εποχής ότι κανείς από τα μέλη του γκρουπ δεν κατηγορήθηκε ποτέ γι΄αυτές τις συμπεριφορές. Και ούτε ο Μπόναμ μπήκε ποτέ σε μπελάδες όταν μια φορά έσκισε τα ρούχα μιας γυναίκας δημοσιογράφου στο καμαρίνι του συγκροτήματος και, σε άλλη περίπτωση, προσπάθησε να βιάσει μια αεροσυνοδό στο τζετ τους. Το θρυλικό περιστατικό με μία κοπέλα, έναν... καρχαρία και ένα sex tape θεωρείται μία από τις πιο ...διεφθαρμένες πράξεις στην ιστορία του ροκ.

Η τελευταία επίσημη συναυλία τους, πριν από το θάνατο του Μπόναμ, ήταν στο Βερολίνο, στις 7 Ιουλίου 1980. Έκαναν πολλές ανεπίσημες επανενώσεις κατά των 80’s και 90’s, σε διάφορα πάρτι και επετείους. Τελικά, η επίσημη συναυλία επανένωσης πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2007, σε μια sold-out παράσταση δύο ωρών, μπροστά σε 22.000 οπαδούς, στην αρένα Ο2, στο Λονδίνο.

Γεγονότα και Αριθμοί για τους θρυλικούς Led Zeppelin

- Το όνομα «Led Zeppelin» προήλθε από μια χιουμοριστική συνομιλία μεταξύ πολλών μουσικών, σχετικά με τις πιθανότητες της νέας μπάντας, να πέσει σαν μπαλόνι.

- Οι Led Zeppelin κέρδισαν το βραβείο Polar Music το 2006 και τους απονεμήθηκε το βραβείο Grammy για την συνολική τους προσφορά στην Μουσική, το 2005.

- Το VH1 ονόμασε το συγκρότημα: Νο 1 Hard Rock συγκρότημα όλων των εποχών.

- Στις 12 Ιανουαρίου 1995 το συγκρότημα εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

- Το συγκρότημα ταξίδευε με ένα ιδιωτικό τζετ με το ψευδώνυμο «The Starship» (Το Διαστημόπλοιο).

- Τον Νοέμβριο του 1979, έσπασαν το ρεκόρ του Billboard Charts, για τον μεγαλύτερο αριθμό άλμπουμ (με 9 albums για τους LZ) από τον ίδιο καλλιτέχνη στα Top 200 Charts του Billboard, την ίδια εβδομάδα.

- Η μελωδία «Stairway to Heaven» φημίζεται ως το πιο δημοφιλές τραγούδι όλων των εποχών στο ραδιόφωνο, παρόλο που ποτέ δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα ως single.

- Στη λίστα του περιοδικού «Rolling Stone’s» με τους 100 μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, ο Jimmy Page κατατάχθηκε στην θέση #3.

- Η μεγαλύτερη συναυλία στην ιστορία του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1979, στο Knebworth Festival, όπου 420.000 άνθρωποι τους είδαν live.

- Είναι η μόνη ροκ μπάντα που έχει καταφέρει, όλα τα άλμπουμ της συμπεριλαμβανομένων των επανακυκλοφοριών και των συλλογών - να φτάσουν στο Top 10 Album Chart, του Billboard 200.

- Το άλμπουμ-ντεμπούτο τους, «Led Zeppelin», ηχογραφήθηκε σε λιγότερο από 30 ώρες, με προϋπολογισμό μικρότερο από 1750 λίρες.

- Η μπάντα έχει πουλήσει σχεδόν 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, με 112 εκατομμύρια πωλήσεις, μόνο στις ΗΠΑ.

- Εντάχθηκαν στο UK Music Hall of Fame, για την εξαιρετική συμβολή τους στη βρετανική μουσική ως αναπόσπαστο μέρος της βρετανικής μουσικής κουλτούρας. (12 Σεπτεμβρίου 2006).

- Οι «Queen» βασίστηκαν στους Led Zeppelin, σε μεγάλο βαθμό, στην αρχή της καριέρας τους. Έπαιζαν συχνά το «The Immigrant Song» κάνοντας sound check. Ο Freddie Mercury αποκάλεσε τους Zeppelin σε μια συνέντευξή του «το μεγαλύτερο heavy metal συγκρότημα που υπήρξε ποτέ» και ο ντράμερ Roger Taylor χαρακτήρισε τον John Bonham ως «τον μεγαλύτερο rock&roll ντράμερ όλων των εποχών».

- Σύμφωνα με τον ηχολήπτη Andy Johns, για την ηχογράφηση του «Stair way to Heaven», χρειάστηκαν μόνο δύο ώρες.

