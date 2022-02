Μακελειό στο Χάρκοβο: Ρωσική επίθεση με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες

Ο Άντον Γκερασένκο, σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, ανέφερε ότι από την επίθεση δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Ωστόσο, δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα ο ακριβής αριθμός.

«Το Χάρκοβο μόλις βομβαρδίστηκε μαζικά με πολλαπλούς πυραύλους. Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες! Αυτή τη φρίκη πρέπει να δει όλος ο κόσμος! Θάνατος στους κατακτητές!», έγραψε ο Γκερασένκο στη σελίδα του στο Facebook.

ΥΠΕΞ: Άλλοι δύο ομογενείς νεκροί στην Ουκρανία

Ukraine's interior ministry says dozens killed, hundreds injured civilians after massive GRAD shelling of Kharkiv *while negotiations are ongoing". If true, these are the worst faith "negotiations" recent history has seen. pic.twitter.com/rCX4lpj0ZJ