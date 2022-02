Σάλος με το ναζιστικό χαιρετισμό στο Ευρωκοινοβούλιο (pic & vid)

Ένας Βούλγαρος εθνικιστής ευρωβουλευτής απηύθυνε χθες ναζιστικό χαιρετισμό στην αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκαλώντας οργή, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και την Ουγγαρία.

«Δεν επιτρέπουμε σε καμία περίπτωση φασιστικές χειρονομίες και σύμβολα. Εάν αυτό έχει γίνει, είναι εξαιρετικά σοβαρό και θα επιβληθούν κυρώσεις», προειδοποίησε η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, που ηγληθηκε της συζήτησης, Pina Picierno.

Όπως είπε, το θεσμικό όργανο «θα ελέγξει με τις κάμερες τι συνέβη για να δει εάν υπήρχε φασιστικός χαιρετισμός ή όχι».

Ο υπουργός Εξωτερικών της γαλλικής κυβέρνησης για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Κλεμέν Μπον, ο οποίος ήταν παρών ως μέρος της προεδρίας της χώρας του στην ΕΕ, χαρακτήρισε τη χειρονομία «σκανδαλώδη και εξωφρενική».

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα έγραψε στο Twitter ότι «ένας φασιστικός χαιρετισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απαράδεκτος για μένα — πάντα και παντού. Προβάλλει εμένα και όλους τους άλλους στην Ευρώπη. Εμείς υποστηρίζουμε το αντίθετο. Είμαστε το Σπίτι της Δημοκρατίας. Αυτή η χειρονομία είναι από το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας μας και πρέπει να μείνει εκεί».

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Παπαδημούλης, ξεκίνησε την πρωινή συνεδρίαση στο Στρασβούργο καταδικάζοντας την απαράδεκτη ενέργεια του ευρωβουλευτή του ECR, Angel Dzhambazki, να χαιρετήσει ναζιστικά εντός της αίθουσας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ως Προεδρείο του ΕΚ, έχουμε εντολή, όχι μόνο από τους Ευρωβουλευτές, αλλά από την συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών που μας έχουν εκλέξει, να υπερασπιστούμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και αυτό θα κάνουμε», είπε μεταξύ άλλων..

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me - always and everywhere.



It offends me and everyone else in Europe.



We stand for the opposite.



We are the House of democracy.



That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.