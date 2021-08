Αυτός είναι ο βομβιστής αυτοκτονίας του ISIS που σκόρπισε τον θάνατο στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Ο Αμπντούλ Ρεχμάν Αλ Λόγκρι είναι ο καμικάζι του ISIS που πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος και σκόρπισε τον θάνατο σε 103 ανθρώπους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Η φωτογραφία του δόθηκε στη δημοσιότητα από το παρακλάδι του ΙSIS στο Αφγανιστάν.

Μακελειό στο αεροδρόμιο της Καμπούλ με 100 νεκρούς - Μπάιντεν: Συνεχίζουμε την εκκένωση

#ISIS claims responsibility of the today’s attacks on #KabulAiport through its official news agency “#Amaq” and published a photo of the attacker



+60 people are dead and at least 140 wounded in the attack “@CNN”



Twelve US service members were killed and 15 were injured “media” pic.twitter.com/CnykrSS8FA