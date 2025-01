Φον ντερ Λάιεν: Το σπάσιμο των δεσμών στην παγκόσμια οικονομία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός

Η επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την Τρίτη ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η Ένωση θα επιδιώξει επίσης να βελτιώσει τους δεσμούς με την Κίνα και άλλα έθνη καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός θερμαίνεται.

Ο Φον ντερ Λάιεν επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ένας σημαντικός εταίρος, παίρνοντας έναν συμβιβαστικό τόνο σε μια ομιλία της στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ελίτ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Πρώτη προτεραιότητα της ΕΕ θα είναι να εμπλακεί έγκαιρα, να συζητήσει κοινά συμφέροντα και να είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί» με τον Τραμπ, είπε.

«Θα είμαστε πραγματιστές, αλλά θα παραμένουμε πάντα σταθεροί στις αρχές μας. Για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και να υπερασπιστούμε τις αξίες μας», είπε.

Exchanges between ???? account for 30% of global trade.

A lot is at stake for both sides.

Our priority will be to engage early, discuss common interests, and be ready to negotiate.

We will be pragmatic, but we will always stand by our principles and values.

It is the European… pic.twitter.com/lGtPIW5xMX

