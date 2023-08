Barbie: Πάνω από 1,3 δισ. οι εισπράξεις - Έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της Warner Bros

Η Barbie-mania καλά κρατεί σε όλο τον πλανήτη, με τις εισπράξεις να σπάνε τα ταμεία και η ταινία να γίνεται η πλέον εμπορικά επιτυχημένη στην ιστορία της Warner Bros.



Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της επιτυχίας... ξεπέρασε ακόμα και το "Harry Potter".



Σύμφωνα με το "Hollywood Reporter", η ταινία έφτασε σε εισπράξεις στα 1,342 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και αυτόματα έγινε η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία στην ιστορία της Warner Bros, καθώς άφησε πίσω της το "Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2", που μέχρι πρότινος κατείχε τον τίτλο της πιο κερδοφόρας κυκλοφορίας του στούντιο, μετά την πρεμιέρα του 2011 με 1,341 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.



Ειδικότερα, τα έσοδα της "Barbie" στις ΗΠΑ ανέρχονται στα 592,8 εκατομμύρια δολάρια και 745,5 εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό.



Ήδη, οι πωλήσεις εισιτηρίων της "Barbie" ξεπέρασαν το "The Super Mario Bros. Movie" της Illumination και της Universal η οποία ήταν η πιο κερδοφόρα ταινία του 2023 μέχρι στιγμής στο εγχώριο box office.



Τις επόμενες ημέρες όμως αναμένεται να ξεπεράσει τις εισπράξεις και στο παγκόσμιο box office ύψους 1,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να γίνει η κορυφαία κερδοφόρα ταινία της χρονιάς παγκοσμίως.



Σύμφωνα με το "People" η "Barbie" ξεπέρασε και τον "Σκοτεινό Ιππότη" του Κρίστοφερ Νόλαν του 2008.