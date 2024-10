COSMOTE: Δωρεάν απεριόριστα data για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Δωρεάν απεριόριστα data το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου (26-28/10), προσφέρει η COSMOTE σε όλους τους πελάτες κινητής της, για να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται ξέγνοιαστα όπου κι αν βρίσκονται, στο γρηγορότερο δίκτυο κινητής της χώρας.

Όλοι οι πελάτες κινητής COSMOTE, οικιακοί και εταιρικοί, (συμβολαίου, Καρτοσυμβολαίου, Business Cost Control, COSMOTE Neo, αλλά και καρτοκινητής WHAT’S UP, COSMOKAΡΤΑ και Frog) μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, έως και τις 28 Οκτωβρίου και να έχουν πρόσβαση σε απεριόριστα data από το Σάββατο 26 έως και τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 23:59. Η ενεργοποίηση της προσφοράς γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσα από το COSMOTE app και το WHAT’S UP app.

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της για περισσότερα data, η COSMOTE για μια ακόμη φορά απελευθερώνει την εμπειρία του Internet στο κινητό. Με σύμμαχο το μεγαλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, το COSMOTE 4G και το COSMOTE 5G που ξεπερνούν το 99% σε πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη, η COSMOTE προσφέρει σε όλους τους πελάτες της δωρεάν απεριόριστο σερφάρισμα με κορυφαίες ταχύτητες και συνδεσιμότητα υψηλού επιπέδου. Επενδύοντας εντατικά και με συνέπεια στην εξέλιξη του δικτύου της, η COSMOTE χτίζει σταθερά το μέλλον μιας συνδεδεμένης Ελλάδας. Για να μπορούν οι πελάτες της να απολαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά τους.