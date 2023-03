Generation Y: Με τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών το πρώτο βαλκανικό συνέδριο ηλεκτρονικού εμπορίου

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Generation Y, που είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του Balkan eCommerce Summit στην Ελληνική αγορά, στο summit που πραγματοποιείται στις 4 και 5 Απριλίου 2023 στη Σόφια της Βουλγαρίας, οι συμμετοχές θα ξεπεράσουν τις 450 ενώ μεγάλος θα είναι και ο αριθμός των περιπτέρων και των ομιλητών.

Ειδικότερα, στο εν λόγω συνέδριο που αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την επιχειρηματικότητα θα βρεθεί η Generation Y εκπροσωπώντας την Ελλάδα δίπλα σε ηγέτες κορυφαίων επιχειρήσεων από περισσότερες από 10 βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία κ.α.), οι οποίοι θα προσφέρουν στο διεθνές κοινό της διοργάνωσης πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με καινοτόμες λύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το μέλλον των διεθνών αγορών, εγχώριες και διεθνείς λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και μάρκετινγκ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες στις βαλκανικές αγορές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συμμετοχή στο συνέδριο καλείται να δηλώσει μέσω της επικοινωνίας του με την Generation Y, οποιοσδήποτε χορηγός επιθυμεί να προβληθεί, καθώς επίσης κάθε επιχείρηση ή ιδιώτης που επιδιώκει να μάθει τα πάντα για τις επιχειρηματικές τάσεις των Βαλκανίων, να ενημερωθεί πώς θα εισέλθει σε νέες αγορές της ΕΕ καθώς και πώς θα αποκτήσει πολύτιμες επιχειρηματικές γνώσεις. Επίσης για να δημιουργήσει νέες επαφές με εταιρείες-ηγέτες, να εμβαθύνει αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές μάρκετινγκ όσον αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να αναζητήσει νέους αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους θα ενισχύσει την αξία της μάρκας του

Ο κ. Αναστάσιος Σπανίδης, πρόεδρος του Ομίλου G.P.A. & Συν-ιδρυτής της Generation Y, θα δώσει παρών στο εν λόγω συνέδριο, προκειμένου να μοιραστεί με το διεθνές επιχειρηματικό κοινό μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση της ελληνικής αγοράς, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αναλύσει εις βάθος τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα προτείνει πώς οι ίδιες θα καταφέρουν να τις μετατρέψουν σε ευκαιρίες. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν ως χορηγοί, επιχείρησεις ή Ιδιώτες μπορεί να επικοινωνήσουν με την Generation Y ή να κλείσουν τη θέση τους στο https://bit.ly/3mf7H9e

Ο Όμιλος GPA (Growth, Prosperity & Abundance) δημιουργήθηκε το 2022 από τον Αναστάσιο Σπανίδη, και αποτελεί εξέλιξη της Generation Y που «γεννήθηκε» σε ένα μικρό γκαράζ της Νέας Σμύρνης πριν από 23 χρόνια. Σήμερα, ο Όμιλος εξάγει συνολικά τεχνογνωσία σε περισσότερες από 50 χώρες, προσφέροντας πάνω από 220 είδη υπηρεσιών σε περισσότερους από 2700 πελάτες. Έχοντας ως προτεραιότητα το Ανθρώπινο Δυναμικό του, τους πελάτες & συνεργάτες του, ενσωματώνει - μαζί με την Generation Y, τις εταιρείες The Global Sustain, The Business Insurance (TBI), RoiMat και The Training House, ώστε να προσφέρει «360 υπηρεσίες» στην αγορά, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των μικρομεσαίων όσο και των πιο μεγάλων επιχειρήσεων.