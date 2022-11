Η «καρδιά» του τουρισμού στις «Philoxenia», «Hotelia» και «Real Estate Expo North»

Στην Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της πόλης, θα χτυπά για τρεις ημέρες από τις 18 Νοεμβρίου η «καρδιά» του τουρισμού της Ελλάδας, με τη διοργάνωση των Philoxenia και Hotelia, αλλά και την πραγματοποίηση για πρώτη φορά φέτος, της Real Estate Expo North, στην οποία μάλιστα θα δώσουν το «παρών» περισσότεροι από 50 επενδυτές από Ντουμπάι, Ιράν, Ζυρίχη και ΗΠΑ, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου.

Στο τουριστικό δίδυμο Philoxenia-Hotelia, θα συμμετέχουν συνολικά 335 εκθέτες (225 και 100 αντίστοιχα) από 18 χώρες, 115 hosted buyers από 35 κράτη και μία επιχειρηματική αποστολή 158 ατόμων από το Ιρακινό Κουρδιστάν συντονισμένη από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Ερμπίλ, έχουν ήδη προγραμματιστεί 3.500 επιχειρηματικά ραντεβού και θα πραγματοποιηθεί πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων.

Τιμώμενη χώρα στη φετινή Philoxenia είναι η Αρμενία και περιοχή ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης, ενώ σε αυτήν συμμετέχουν 235 εκθέτες και το 97% των hosted buyers που θα συμμετέχουν, έρχεται για πρώτη φορά στην έκθεση. Γι΄ αυτό το λόγο, μετά τη λήξη της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθούν για αυτούς τρία fam trips (ταξίδια εξοικείωσης), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον δήμο Επιδαύρου και το επιμελητήριο Κιλκίς.

Ως το σημαντικότερο τουριστικό γεγονός στη χώρα, χαρακτήρισε το τουριστικό δίδυμο Philoxenia- Hotelia ο πρόεδρος της διοργανώτριας ΔΕΘ-Helexpo, Αναστάσιος Τζήκας, ενώ αναφερόμενος στην τιμώμενη περιοχή, αυτήν του δήμου Ηρακλείου Κρήτης, τόνισε ότι πρόκειται για «μια ιδιαίτερη περίπτωση δήμου, λόγω της δυναμικότητας που επιδεικνύει. Το Ηράκλειο διαθέτει κοσμοπολίτικα χαρακτηριστικά και όχι μόνο, μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη».

Τη διεθνοποίηση των δύο εκθέσεων και το σημαντικό ενδιαφέρον των προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών που ξεπερνούν τους 115 από 35 χώρες, υπογράμμισε, από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Κυριάκος Ποζρικίδης. Παρουσιάζοντας τα μεγέθη των διοργανώσεων, σημείωσε ότι οι εκθέτες στις δύο διοργανώσεις προέρχονται από Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, Αρμενία, Σλοβακία, Πολωνία, Σερβία, Βοσνία, Ρουμανία, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Λουξεμβούργο, Ιορδανία, Ισραήλ, Τουρκία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το «παρών» θα δώσουν επίσης το υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου και ο Τουριστικός Οργανισμός της Αρμενίας, καθώς και το υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας και ο Τουριστικός Οργανισμός της Σερβίας.

Για τις προσπάθειες που καταβάλει ο δήμος Θεσσαλονίκης, προκειμένου η πόλη να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή αναγνωρισιμότητα, μίλησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, και λέγοντας ότι η Philoxenia με τη μακρά της εμπειρία βρίσκει σήμερα ένα πολύ καλύτερο τουριστικό περιβάλλον, τόνισε πως μετά από δύο δύσκολα χρόνια η Θεσσαλονίκη είναι sold out και κάθε μήνας είναι ο... μήνας της. Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε ανάπτυξη και οι ευκαιρίες καταγράφονται πολλές και ποικίλες, ενώ υπογράμμισε και τη σημαντική αύξηση αφίξεων κρουαζιερόπλοιων φέτος, αλλά και το 2023, βάσει των συμφωνιών που έχουν ήδη κλειστεί.

«Οι κλαδικές εκθέσεις εκτοξεύτηκαν σε εντυπωσιακά επίπεδα, λόγω της σκληρής δουλειάς της ΔΕΘ - Ηelexpo», σημείωσε, από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Βούλα Πατουλίδου, πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Η ίδια παρουσίασε τις δράσεις που πραγματοποιούνται και γνωστοποίησε ότι αυτές τις μέρες επισκέπτονται την πόλη έξι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι από μεγάλα μέσα της χώρας τους.

Πρώτη φορά η Αρμενία γίνεται τιμώμενη χώρα σε μια έκθεση στην Ελλάδα, σημείωσε ο επίτιμος πρόξενος της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Akis T. Dagazian, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο γεγονός «ορόσημο» για τις σχέσεις των δύο χωρών. Επισήμανε δε ότι Ελλάδα και Αρμενία έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης στα πεδία της οικονομίας, του εμπορίου και των τουριστικών συναλλαγών. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Αρμενία έχει συνεχή παρουσία σε διοργανώσεις της ΔΕΘ από το 2014, ενώ για το 2023 προτίθεται να προσθέσει και την Detrop - Oinos. Για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Αρμενία, τόνισε ότι το 2010 διαμορφώθηκαν σε 678.000 οι επισκέπτες στη χώρα, το 2019 ανήλθαν σε 1,9 εκατ. και στο δεκάμηνο φέτος φτάνουν το 1,4 εκατ.

Ήταν επιλογή του δήμου Ηρακλείου να παρουσιάσει το ανανεωμένο του τουριστικό προϊόν στη Philoxenia, εξήγησε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος αναπτυξιακού προγραμματισμού-ψηφιακού μετασχηματισμού, ολοκληρωμένης ανάπτυξης υπαίθρου και τουρισμού, Γιώργος Σισαμάκης. Τόνισε μάλιστα πως, πέραν της προβολής αυτής, ο δήμος θα μεταφέρει με την παρουσία του στην έκθεση, την εμπειρία του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα.

Παραθέτοντας στοιχεία για την τουριστική κίνηση στο νησί, ο ίδιος επισήμανε ότι τον Οκτώβριο φέτος, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, η τουριστική κίνηση καταγράφηκε αυξημένη σε ποσοστό 18,5%. Διατύπωσε την εκτίμησή του, ότι το 2022 θα κλείσει συνολικά κοντά στα επίπεδα του 2019 και γνωστοποίησε ότι στην Κρήτη κατευθύνεται περί το 25% της συνολικής τουριστικής κίνησης της χώρας.

Μεταξύ άλλων, γνωστοποίησε ότι στο Ηράκλειο πραγματοποιούνται επενδύσεις που έχουν προσανατολισμό σε τουρίστες υψηλού επιπέδου, ενώ αναφερόμενος στο μοντέλο του τουρισμού που ακολουθεί η Κρήτη, σημείωσε ότι είναι μεν αυτό του ήλιος - θάλασσα, αλλά σε συνδυασμό με τον θρησκευτικό τουρισμό και τη γαστρονομία.

Την επιθυμία των ξενοδόχων να αλλάξει η Θεσσαλονίκη... πίστα την επόμενη ημέρα, μετέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μανδρίνος και λέγοντας ότι «βάζουμε ψηλά τον πήχη», ανέφερε ότι οι πληρότητες στην πόλη για τον Οκτώβριο φέτος, αγγίζουν το 75%, μειωμένες κατά 10% έναντι του 2019, ενώ για το σύνολο του 2022 αναμένεται κάμψη του 13%. Αναφερόμενος στη μέση τιμή του δωματίου για την τρέχουσα χρονιά, τόνισε πως παρουσιάζει αύξηση κατά 13%, έναντι του 2019, λόγω της διεθνούς συγκυρίας.

Στην 47η θέση παγκοσμίως, βρίσκεται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον συνεδριακό τουρισμό και στην 35η θέση στην Ευρώπη, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Thessaloniki Convention Bereau, Γιάννης Ασλάνης. Υπογραμμίζοντας ότι η κατά κεφαλήν δαπάνη από τον συνεδριακό τουρισμό είναι η υψηλότερη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο είδος τουρισμού, σημείωσε την ανάγκη πραγματοποίησης για αυτόν μιας εξειδικευμένης καμπάνιας από τον ΕΟΤ, αλλά και τη σημασία της παροχής κινήτρων, για να «ανθίσει» ακόμη περισσότερο στη χώρα μας. Επίσης, ο ίδιος ανέφερε ότι το Thessaloniki Convention Bureau (TCB), επέλεξε τη Philoxenia για να παρουσιάσει την Greek Meetings Alliance, μια στρατηγική συμμαχία του με το This is Athens Convention & Visitors Bureau και τον HAPCO, ενώ σημείωσε ότι η ανάπτυξη του κομματιού MICE είναι μια σημαντική ευκαιρία για τον τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες.

Περισσότεροι από 50 ξένοι επενδυτές θα βρεθούν στη Real Estate Expo North, όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της RM International, συνδιοργανώτριας της έκθεσης για το real estate, Κωστής Μοσχονάς. Ο ίδιος σημείωσε ότι η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης και η σχέση της με τα Βαλκάνια είναι σημαντικό σημείο για την ανάπτυξη της κτηματαγοράς στην περιοχή. Έτσι, Έλληνες και ξένοι επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες στη Βόρεια Ελλάδα, επαγγελματίες που ψάχνουν τον ιδανικό χώρο για την επιχείρηση τους, ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και επισκέπτες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ή να πουλήσουν ακίνητα, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις ζυμώσεις τους στη Real Estate Expo, που αποτελεί μια έκθεση που έλειπε από την πόλη, όπως τόνισε. Κορυφαίο επενδυτικό προορισμό στο real estate χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Τζάρος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση της Real Estate Expo North στην πόλη.

Τη δυναμική με την οποία συνεχίζει τις εκθεσιακές της δράσεις η ΔΕΘ-Helexpo υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Αλέξης Τσαξιρλής. Στο All About Café που φιλοξενεί η Hotelia, αναφέρθηκε ο Βαλάντης Λαμπριανίδης της εταιρείας Valenio, στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστεί η εξέλιξη του καφέ μέσα από εκδηλώσεις, σεμινάρια και διαγωνισμούς. Η Σύλβια Κουμεντάκη των Chef Stories μίλησε για τα επτά διαφορετικά masterclasses συν ένα αφιερωμένο στον δήμο Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του All About Gastronomy, θεματικού αφιερώματος της Hotelia.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Η Philoxenia ενσωματώνει πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις με θεματικές παρουσιάσεις, ημερίδες και δράσεις και ουσιαστικά είναι η καλύτερη ευκαιρία για τους επαγγελματίες του κλάδου να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και για την αυτοδιοίκηση να παρουσιάσει τις ομορφιές των ελληνικών προορισμών.

Μεταξύ των πολλών παράλληλων εκδηλώσεων της Philoxenia ξεχωρίζει το συνέδριο της, που φέτος θα εστιάσει στον αθλητικό τουρισμό, τις καλές πρακτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης του στο οικονομικό και στο τουριστικό επίπεδο. To συνέδριο πραγματοποιείται στις 19 Νοεμβρίου στο Περίπτερο 14 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Την εναρκτήρια ομιλία του θα κάνει ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ενώ στο συνέδριο θα συμμετάσχουν αναγνωρισμένοι ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα, σημαντικοί εκπρόσωποι τουριστικών φορέων και επιχειρήσεων, αλλά και επιτυχημένοι επαγγελματίες της εγχώριας τουριστικής αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες παράλληλες εκδηλώσεις της Philoxenia, ένα πλούσιο πρόγραμμα θα εξελιχθεί στο Open Stage του Περιπτέρου 13, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους συνεδριακούς χώρους του εκθεσιακού κέντρου. Ακόμη, η ΔΕΘ-Helexpo, σε συνεργασία με την ομάδα Greek Instagrammers Events προσκάλεσαν φωτογράφους κάθε επιπέδου (επαγγελματίες ή μη) να στείλουν φωτογραφίες για συμμετοχή σε ανοιχτό διαγωνισμό με θέμα "Philoxenia & Travel". Στόχος του διαγωνισμού ήταν η δημιουργία ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας που θα αναδεικνύει τη χώρα μας, ως έναν όμορφο και φιλόξενο ταξιδιωτικό προορισμό. Στην έκθεση τελικά συμμετέχουν 87 φωτογράφοι. Παράλληλα, στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλιδης διεξάγεται το μεγαλύτερο φεστιβάλ εργασίας από τη Skywalker, όπου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και συνεντεύξεις πρόσληψης προσωπικού με τουριστικές επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις της Hotelia περιλαμβάνονται οι ενότητες: α) All About Gastronomy (με την επιμέλεια της εταιρείας Chef Stories), όπου θα παρουσιάζονται δράσεις με ιδιαίτερες γεύσεις και ιδέες, μοναδικοί συνδυασμοί προϊόντων και βραβευμένοι παραγωγοί, που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις κάθε ενδιαφερόμενου επαγγελματία. Στο τραπέζι της ειδικής ενότητας dining area στο περίπτερο 9, στις 3 ημέρες της έκθεσης, θα γίνουν masterclasses και θα παρουσιαστούν γευστικά τοπικά προϊόντα, άριστης ποιότητας, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, από διάφορες περιοχές της χώρας, σε μοναδικούς συνδυασμούς με θέμα "My Local Greek Choice" και β) το All About Cafe, που αποτελεί μία ενότητα αφιερωμένη στην τέχνη της δημιουργίας καφέ με workshops και με τον μοναδικό Latte Art ThrowDown Competition. Καταξιωμένοι baristas και roasters θα εντυπωσιάσουν με τις τεχνικές και τις δεξιότητές τους και θα αποκαλύψουν μέσα από μια σειρά σεμιναρίων και παρουσιάσεων τις αρωματικές «συνταγές» του καφέ στους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και στους λάτρεις του, στο Περίπτερο 12.